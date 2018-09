Pozivi skrajni desnici v Chemnitzu: "Imejte srce namesto sovraštva"

Vnovični množični protesti obeh strani

Desno populistično gibanje Za Chemnitz in stranka Alternativa za Nemčijo na eni – ter zveze in stranke, ki opozarjajo proti sovraštvu in rasizmu na drugi strani – so znova organizirali množične proteste.

Deželnim policistom Saške so v Chemnitzu tokrat na pomoč priskočili vsi razpoložljivi policisti iz drugih dežel. Skupno je bilo na protestih prisotnih 1.700 policistov, v pripravljenosti pa tudi 10.000 zveznih policistov, za Televizijo Slovenija poroča dopisnica Polona Fijavž.

Prvo zborovanje se je pod imenom "Srce namesto sovraštva" začelo že dopoldne. Nato so člani pobude "Več nas je" na spomenik Karla Marxa sredi mesta nalepili napis: Chemnitz ni ne siv ne rjav. "V zadnjih letih so številni aktivni in motivirani ljudje iz sivega mesta ustvarili živahni Chemnitz. Zdaj moramo iti ven. Moramo in želimo se znova vključiti, tako da ne postane rjave barve," so na spletni strani zapisali organizatorji.

Preko 70 združenj in gibanj je protestiralo proti sovraštvu in nasilju, vsega skupaj okoli 2.500 ljudi. Med njimi je bila tudi županja mesta Barbara Ludwig, ki je v preteklih dneh kljub napadom na tujce poskušala Chemnitz predstaviti kot prijazno mesto, in kopica zveznih politikov iz Socialdemokratske stranke, Zelenih in Stranke Levice.

Nato so se pred Marxovim spomenikom začeli zbirati pripadniki desnega populističnega gibanja "ZA Chemnitz", med katerimi so tudi pripadniki skrajne desnice. Kakih 1.500 ljudi se jih je nato pridružilo pohodu desne populistične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in protiislamskega gibanja Pegida, na katerem je bilo slišati vzklike proti Merklovi in proti lažnivim medijem ter "Mi smo narod". Skupno se je zbralo 6.000 ljudi, še poroča Polona Fijavž.

Povod za proteste umor Nemca kubanskega rodu

V Chemnitzu so razmere zaradi umora 35-letnega Nemca kubanskega rodu napete že od nedelje. Nemec je bil namreč dan prej v prepiru zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Skrajni desničarji so po umoru pripravili tri proteste proti priseljencem, na katerih so po ulicah preganjali in pretepali ljudi temnejše polti, neonacisti iz vse Nemčije pa so po ulicah izvajali nacistične pozdrave, poroča Deutsche Welle.

"Kdo je bil umorjen? Skrajna desnica izkorišča njegovo smrt, ko pravijo: Umorjen je bil Nemec. Vendar je bil ta človek antifašist in ljudje izven Chemnitza tega ne vedo," je povedala ena izmed protestnic.

V petek je nemška ministrica za družino Franziska Giffey kot prva predstavnica kabineta Angele Merkel obiskala mesto in sporočila, da je le izobrazba odgovor na ekstremizem, še poroča Deutsche Welle.

