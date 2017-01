Prebežniki v šotorih prenočujejo tudi pri –20 stopinjah Celzija

Veliko prebežnikov čaka na vstop na Madžarsko

9. januar 2017 ob 21:14

Beograd, Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Tisoče prebežnikov v Grčiji in drugod na Balkanu trpi zaradi hudega mraza, lokalne oblasti pa se niso uspele pripraviti na takšno stanje, opozarja nevladna organizacija Zdravniki brez meja (MSF).

Na grških otokih več tisoč prebežnikov živi v enostavnih šotorih, medtem ko tamkajšnje oblasti rešujejo njihove prošnje za azil. Prebežniki, ki so v zadnjih mesecih poiskali pomoč pri psihologih MSF-ja, so dejali, da jim slabe razmere za življenje povzročajo duševne težave. MSF poroča o 7.500 prebežnikih, ki so trenutno nastanjeni v prenatrpanih taborih ali zavetiščih. V zapuščenih in neogrevanih stavbah v Beogradu se skriva okrog 2.000 mladih ljudi.

"Priče smo najbolj krutim in nehumanim posledicam evropske politike, ki jo uporabljajo za odvračanje in žrtvovanje tistih, ki v Evropi iščejo le varnost in zaščito," pravi Stefano Argenziano, koordinator na področju migracij pri MSF-ju. V Beogradu so prebežniki večinoma iz Afganistana, Iraka in Sirije. Begunski centri so zapolnjeni oziroma je prostora le še za ženske in otroke. Moški tako iščejo zatočišča, kjer jih lahko, na primer v zapuščenih stavbah po srbski prestolnici.

Medtem so številni prebežniki, v večini iz Afganistana in Pakistana, med katerimi so tudi otroci, obtičali na madžarsko-srbski meji. V zasilnih šotorih čakajo, da pridejo na vrsto za ponoven poskus vstopa na Madžarsko.

Tisti, ki so v šotorih, so sicer pri čelu neuradne vrste za oddajo prošnje za azil na enem izmed dveh mejnih prehodov, kjer to lahko storijo, Horgošu in Tompi, a za to pri nizkih temperaturah plačujejo visoko ceno. Temperature se namreč spustijo tudi pod –20 stopinj Celzija. Šotori, ki so obloženi z odejami, so ogrevani le z žerjavico zakurjenih ognjev, ki jo zvečer prinesejo vanje.

Na Madžarsko 20 prebežnikov na dan

"Ljudje trpijo. Veliko jih je dobilo okužbe dihal," je povedala Milana Radosavljević iz MSF-ja. Prebežniki trpijo, da so eni izmed redkih "srečnežev", ki lahko predložijo prošnjo za azil na Madžarskem, v upanju, da bodo sprejeti v tranzitno območje in da bodo nato eden izmed desetih prebežnikov dnevno, ki jim je z vsakega mejnega prehoda dovoljen vstop na Madžarsko.

Madžarska je dala jasno sporočilo, da prebežniki niso dobrodošli. Premier Viktor Orban je utrdil mejo, ki predstavlja tudi zunanjo mejo Evropske unije, z žičnato ograjo, območje ob meji pa helikopterji in kamerami nadzorujeta policija in vojska. Lani je Madžarska prejela 30.000 prošenj za azil, glede na vladne podatke je bila manj kot polovica odobrenih. Obenem je skušalo okoli 20.000 prebežnikov v državo vstopiti nezakonito.

T. J.