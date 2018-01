Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mayon je najbolj aktiven filipinski ognjenik. Foto: EPA Medtem ko so domačini morali zapustiti svoje domove, pa ognjenik postaja turistična znamenitost. Foto: EPA Dodaj v

Pred izbruhom ognjenika na Filipinih evakuirali že 56.000 ljudi

Ognjenik postaja turistična znamenitost

24. januar 2018 ob 11:36

Manila - MMC RTV SLO, STA

V strahu pred uničujočim izbruhom ognjenika Mayon je moralo na Filipinih domove dodatno zapustiti še več tisoč prebivalcev.

Filipinske oblasti so povečale obseg zaprtega območja v okolici ognjenika. Njegovo delovanje sicer medtem postaja prava turistična znamenitost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vulkanologi so v ponedeljek opozorili, da bo v prihodnjih dneh najverjetneje prišlo do uničujočega izbruha 2463 metrov visokega ognjenika, ki je spet postal dejaven pred dobrim tednom dni.

Oblasti so zato območje neposredne nevarnosti z radija šestih kilometrov povečale na devet kilometrov. S tem pa se je povečal tudi obseg območja evakuacije. Doslej je bilo tako skupno evakuiranih že več kot 56.000 ljudi, ki so zdaj začasno nastanjeni v šolah in drugih objektih na varnih območjih, kjer so kritične razmere. Ljudje spijo na tleh, vsak izmed njih pa si toaletne prostore deli s še 49 drugimi ljudmi, je na razmere v zakloniščih opozorila predstavnica filipinske podružnice Rdečega križa Rose Rivero.

Ognjenik postaja turistična zanimivost

Evakuirano prebivalstvo, med katerimi prevladujejo predvsem kmetje z družinami, je popolnoma odvisno od humanitarne pomoči tamkajšnje vlade in dobrodelnih organizacij. Rdeči križ po svojih močeh pomaga z razdeljevanjem pitne vode, svetovanjem in higienskimi pripomočki, je dodala.

Medtem ko filipinski prebivalci trepetajo pred uničujočo močjo ognjenika, pa je njegova dejavnost napolnila okoliške hotele. Tamkajšnji ponudniki nastanitvenih objektov so namreč razprodali sobe, s katerih si njihovi gosti z varne razdalje lahko ogledajo periodične izbruhe ognjenika. Mayon je sicer najbolj aktiven filipinski ognjenik. V preteklih štirih desetletjih je izbruhnil 51-krat. Poleg njega pa je v tej državi aktivnih še 21 drugih ognjenikov.

