Pred letom v ZDA po novem možni kratki pogovori z varnostniki

"Enostranski ukrepi brez predhodnega posveta"

26. oktober 2017 ob 07:26

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Za potnike, ki letijo v ZDA, od danes veljajo ostrejši varnostni pregledi, ki lahko pomenijo kratke pogovore z varnostnimi službami ob prijavi na let ali vkrcanju na letalo, celovit pregled potnikov in osebnih elektronskih naprav ter pogostejšo uporabo psov.

Nove varnostne ukrepe je Washington napovedal junija, ko se je iztekla prepoved nošnje ročnih elektronskih naprav, kot so telefoni ali prenosni računalniki, v potniško kabino za potnike iz osmih držav Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je takrat sicer pojasnila, da bodo to prepoved v posameznih primerih lahko znova uvedli, če letališča ne bodo okrepila svojih varnostnih pregledov.

Poostreni varnostni ukrepi bodo veljali za okoli 325.000 potnikov na 2.100 komercialnih poletih, kolikor jih dnevno pristane v ZDA, za skupno 180 letalskih družb iz 105 držav in 280 letališč.

Ukrepi vključujejo okrepljen celovit pregled potnikov in njihovih elektronskih naprav, okrepljene varnostne protokole v bližini letal in na območjih s potniki ter več uporabe psov pri pregledih. Možni so tudi kratki varnostni pogovori s potniki. Te bodo opravljali varnostni strokovnjaki zasebnih ameriških podjetij, ki bodo potnike spraševali o namenu njihovega potovanja v ZDA. Ameriške oblasti se želijo na tak način odzvati na grožnje s skritim eksplozivom med prtljago.

Prej na letališče

Letalske družbe, ki letijo v ZDA, so zaradi novosti opozorile svoje potnike, naj bodo pripravljeni na nove ukrepe in postopke, predvsem pa naj se na letališče odpravijo prej, saj lahko temeljitejši varnostni pregledi in pogovori pred vkrcanjem povzročijo zamude pri vkrcanju na letalo.

Alexandre de Juniac, izvršni direktor Mednarodne zveze za zračni promet, pa je nove ukrepe močno kritiziral. "Vse to je za potnike precej neprijetno. Razumem, da je zračni promet varnostno občutljivo področje, a ameriška vlada ni poročala o nikakršnih novih grožnjah, preden je spremenila pravila. To je zelo nenavadno, saj so enostransko uvedli nove ukrepe brez predhodnega posveta. Situacija je zaskrbljujoča." Dodal je, da bi lahko ameriška poteza spodbudila druge države, da uvedejo enake ukrepe, kar bi lahko na letališčih po svetu povzročilo zmedo in zamude.

A. P. J.