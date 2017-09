Katalonski premier poziva k mediaciji med španskimi in katalonskimi oblastmi

Po Španiji shodi proti referendumu

30. september 2017 ob 08:56,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 19:16

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Katalonski premier Carles Puigdemont se je le nekaj ur pred referendumom o katalonski neodvisnosti, ki ga Madrid označuje za nezakonitega in ga skuša preprečiti, zavzel za mediacijo pri reševanju nastale krize.

"Če zmaga tabor za, če zmaga tabor proti - v vsakem primeru potrebujemo mediacijo, saj stvari ne delujejo," je dejal Puigdemont in se zavzel za posredništvo, ki bi rešilo resen konflikt med regionalnimi katalonskimi in centralnimi španskimi oblastmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kdorkoli bi sprejel vlogo mediatorja, lahko računa na voljo katalonske strani za sodelovanje v dialogu," je dejal. Čeprav svojega poziva ni naslovil na nobeno specifično institucijo, je posebej omenil Evropsko unijo. "Menim, da bi bilo odslej smiselno, da bi EU aktivno spremljal situacijo in uresničeval svoje interese," je dejal in dodal: "Če je (Evrope) ne bo zanimalo, kaj se dogaja v Kataloniji ... je nekaj narobe".

Poudaril je, da se Katalonci ne bodo odrekli svojim pravicam. "Ne bomo šli domov," je dejal in dodal, da je regionalna vlada vse pripravila na način, da bi nedeljski referendum potekal brez težav. Kot je zagotovil, bo sam s svojimi podporniki odšel na volišče, ljudi pa je prosil, naj se vzdržijo nasilja.

Referendum odpade, če Madrid sprejme pogajanja

Puigdemont je ob tem zagotovil, da se je še vedno pripravljen odreči nedeljskemu glasovanju, če bi vlada španskega premierja Mariana Rajoyja sprejela pogovore o zakonitem in zanjo zavezujočem referendumu. Ob tem pa je poudaril, da sam ob vsem dogajanju skuša čustva pustiti na strani. "Čutim, da imamo veliko dolžnost," je dejal.

Separatisti znižali pričakovanja

Katalonski separatisti so znižali pričakovanja glede udeležbe volivcev na referendumu. Milijon glasov za neodvisnost Katalonije bi v danih razmerah predstavljal izredni uspeh, je novinarjem dejal predsednik separatistične Katalonske narodne skupščine Jordi Sanchez. Pred tem so separatisti računali na dva milijona glasov. Volilno pravico ima sicer okoli 5,3 milijona ljudi.

Protireferendumski shodi po državi

Po Španiji medtem potekajo shodi za enotnost oz. proti katalonskemu referendumu o neodvisnosti. Španska vlada je predtem sporočila, da je policija zaprla 1.300 izmed 2.315 šol po Kataloniji, v katerih naj bi potekale volitve.

Po več španskih mestih potekajo shodi za enotnost Španije. V Madridu se je shoda udeležilo več tisoč ljudi. Nasprotniki referenduma, ki so nosili rdeče-rumene španske zastave, so se zbrali na glavnem trgu Plaza de Cibeles pred mestno hišo, kjer so vzklikali, da je Katalonija del Španije.

Nekateri protestniki so tudi zahtevali aretacijo katalonskega premierja Puigdemonta, ki vztraja pri izvedbi referenduma, kljub temu da ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za neustavnega.

"Država mora obrazložiti ugodnosti obstanka v skupni državi, namesto da stalno poudarja nezakonitost referenduma," je dejal eden izmed udeležencev shoda. Drug protestnik je Katalonijo in Baskijo, ki ima prav tako separatistične težnje, primerjal z nemškimi zveznimi deželami, za katere meni, da imajo manj pravic od obeh španskih pokrajin.

Zagovorniki enotnosti Španije so shode organizirali tudi v drugih mestih po državi - Sevilli, Santanderju, Palma de Mallorci in v Barceloni.

Onemogočenje sistema za štetje glasov

Španski policisti so poleg tega vdrli na telekomunikacijski in informacijski sedež katalonske vlade (CTTI) in ustavili sistem, ki bi omogočil elektronsko glasovanje na referendumu ter štetje glasov. Z vdorom v CTTI je španska policija preprečila izvedbo domnevno rezervnega načrta katalonskih oblasti pri izvedbi referenduma o neodvisnosti Katalonije.

Španske oblasti so namreč že dalj časa sumile, da katalonska vlada pripravlja elektronsko glasovanje, potem ko je španska policija dobila nalog, da zaseže volilne lističe in volilne skrinjice ter zapre vsa volišča. Katalonske oblasti so po zaplembi številnih volilnih lističev namreč omogočile spletni dostop do teh dokumentov in tiskanje. Lističe je natisnilo več tisoč zagovornikov katalonske neodvisnosti.

Brglez poudaril pravico do samoodločbe

Predsednik slovenskega državnega zbora Milan Brglez je medtem dejal, da imajo Katalonci pravico do samoodločbe, poroča portal Catalan News. Poudaril je, da je tudi "njegova država" nastala na osnovi pravice ljudi do samoodločbe in izrazil zaskrbljenost nad odzivom španske vlade na referendum.

Španske oblasti je pozval k demokratični rešitvi brez prisile. Dodal je, da imajo vse države pravico do ozemeljske celovitosti, a le, kadar je spoštovana pravica do samoodločbe.

Ameriški akademiki proti političnemu zatiranju

Več kot 70 akademikov iz ZDA, Mehike in Kanade, dejavnih na področjih politične znanosti, ekonomije, človekovih pravic, sociologije in zgodovine, je napisalo pismo, v katerem so španske oblasti obtožili političnega zatiranja Kataloncev.

Zapisali so, da je politično zatiranje v Kataloniji na ravni, ki je v Španiji niso izkusili vse od diktature generala Franca, ter oblasti pozvali, naj prenehajo z izvajanjem tega. Opozorili so še na 155. odstavek španske ustave, v katerem je zapisano, da lahko oblasti avtonomno skupnost prisilijo k sprožitvi pravnih postopkov le ob predhodni odobritvi večine senata oz. zgornjega doma parlamenta, kar pa se v Španiji ni zgodilo, še pismo povzema Catalan News.

Množica ljudi na ulicah Barcelone

V petek zvečer je v Barceloni več deset tisoč ljudi na zadnjem zborovanju pred nedeljskim referendumom o neodvisnosti mirno izrazilo odločenost, da se bodo kljub pritiskom iz Madrida odpravili na volišča. Predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont je množici dejal, da verjame, da bo Katalonija v nedeljo naredila prvi korak kot suverena država. "Prijatelji, naša zmaga ni vprašljiva. V nedeljo se oblecimo v barve Katalonije in pojdimo na volišča, pripravljeni, da spremenimo zgodovino." Na odru je bil velik napis "Referendum je demokracija", piše BBC. Med govorniki je bil tudi kantavtor, politik in poslanec v katalonskem parlamentu Lluís Llach, ki je v času diktature generala Francesca Franca, ko je bil katalonski narod žrtev velike represije, pel o boju za svobodo, poroča Špela Novak, novinarka Radia Slovenija, ki je v Barceloni.

Katalonci vztrajajo na šolah

Katalonci so se na ukaz policije, da morajo zapreti vsa volišča in volivcem onemogočiti glasovanje, odzvali tako, da so številna volišča, v glavnem gre za šole, takoj po petkovem koncu pouka zasedli in v njih za ves konec tedna pripravili razne festivale. Španska policija ni ukrepala, nekateri katalonski policisti so celo obiskali omenjene prireditve. Po prvotnem ukazu tožilstva naj bi bile šole zaprte že od petka, vrhovno sodišče pa je to zahtevo razveljavilo in odredilo, da jih morajo izprazniti do nedelje zjutraj. Katalonska policija je sicer že pred dnevi sporočila, da je varnost ljudi na prvem mestu in da ne bo fizično ukrepala proti množicam, med katerimi bodo po pričakovanjih tudi mladoletniki, še poroča Novakova.

KATALONIJA V ŠTEVILKAH:

- predstavlja 16 % prebivalstva Španije

- prispeva 25,6 % španskega izvoza

- prispeva 19 % španskega BDP-ja

- 20,7 % tujih investicij v Španijo prihaja v Katalonijo



Na vojaški ladji 4.000 policistov

Policijsko blokado volišč nameravajo Katalonci preprečiti tudi s traktorji, ki so v petek ves dan prihajali v Barcelono in druga španska mesta ter zaparkirali vhode na volišča. Pripadnikov španske policije v zadnjih dneh na barcelonskih ulicah ni opaziti, je pa v pristanišču še vedno zasidrana vojaška ladja, na kateri naj bi bilo do 4.000 policistov. Če bi španski policisti v nedeljo vendarle fizično ukrepali na voliščih, katalonska vlada prebivalce poziva, naj ostanejo mirni in naj se jim ne zoperstavljajo, pač pa počakajo na njena navodila.

Pritiskom iz Madrida se je pridružila še grožnja, da bodo člani volilnih odborov kaznovani z denarnimi kaznimi do 300.000 evrov.

"EU se mora odločiti"

Katalonski zunanji minister Raül Romeva pa je v Barceloni znova opozoril, da španska država z blokiranjem spletnih strani in aretacijami krši pravice svojih državljanov ter da se bo morala Evropska unija odločiti, ali bo podprla demokracijo in dialog ali pa represijo, dodaja Novakova.

Za ta konec tedna so nad Barcelono španske oblasti uvedle tudi omejitev komercialnih preletov, da bi s tem aktivistom preprečile razobešanje različnih napisov.

V Kataloniji živi 7,5 milijona ljudi. Katalonci imajo svoj jezik in kulturo ter visoko stopnjo avtonomije, španska ustava pa jim ne zagotavlja tudi suverenosti.

A. P. J., J. R.