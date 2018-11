Napete svetovne razmere pred začetkom vrha G-20

Nizka pričakovanja

30. november 2018 ob 09:41

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Na vrhu skupine G-20 bi morali razpravljati o razvoju, infrastrukturi in varnosti prehrane, a so te teme zasenčile napetosti med Rusijo in Ukrajino, nejasna usoda srečanja Donalda Trumpa in Vladimirja Putina in umor novinarja Džamala Hašokdžija.

Vrh bo tako uspešen že, če ne bo polomija, ocenjujejo politični opazovalci.

Voditelji gospodarsko najpomembnejših držav sveta se bodo v argentinski prestolnici danes in v soboto srečali v napetih svetovnih razmerah. Svet je še vedno ogorčen zaradi okrutnega umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Carigradu in za umor krivi kronskega princa Savdske Arabije Mohameda bin Salmana, argentinsko tožilstvo pa je v sredo naredilo prvi korak k morebitni vložitvi obtožnice.

Bin Salman bo prišel tudi v Buenos Aires, kot tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je zaradi umora najbolj kritičen do Savdske Arabije. Kljub kritikam pa lahko po ocenah strokovnjakov bin Salman računa na topel stisk roke s strani voditeljev držav, ki ne slovijo po demokratični tradiciji, pa tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki mu verjame, da pri umoru ni imel nič, ne glede na nasprotno ugotovitev ameriške obveščevalne agencije Cia.

LETALO MERKLOVE ZASILNO PRISTALO

Nemška kanclerka Angela Merkel bo zamudila odprtje vrha G-20 v Argentini, saj je moralo njeno letalo v četrtek zvečer le uro po vzletu zasilno pristati v Kölnu. Pilot je poročal o tehničnih težavah in izpadu elektronskih sistemov. Po informacijah tednika Der Spiegel je bila situacija na krovu zelo resna, saj je odpovedal celoten komunikacijski sistem s tlemi, kar predstavlja resno nevarnost. Domnevo jim je kot edini način komunikacije ostal le satelitski telefon. Da bi zagotovili varen pristanek na krajši pristajalni stezi, so nad morjem izpustili del kerozina, da je bilo letalo lažje. Kanclerka bo pot nadaljevala danes s komercialnim.



Srečanje Trump-Putin odpovedano

Trump se je nameraval bilateralno srečati z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, vendar se je tik pred zdajci med potjo v Buenos Aires odločil, da sobotnega pogovora ne bo zaradi nedeljskega incidenta ob ruski zaplembi treh ukrajinskih ladij in ugrabitve mornarjev.

V ospredju pozornosti bo srečanje ameriškega predsednika Trumpa s kitajskim kolegom Ši Džinpingom. Njuno srečanje okrog trgovinske vojne, ki jo med državama sproža Trump, ni bilo odpovedano, vendar strokovnjaki nimajo veliko upanja, da se bosta uspela karkoli dogovoriti.

Letošnji vrh G20 prvič poteka v Južni Ameriki, vendar je v ospredju vse drugo, kot vprašanja te celine. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že napovedal, da Evropska unija ne bo potrdila trgovinskega sporazuma s trgovinskim blokom Južne Amerike Mercosur, če bo novoizvoljeni brazilski predsednik Jair Bolsonaro umaknil Brazilijo iz pariškega podnebnega sporazuma.

Nov sporazum Nafta?

Macron je na skupni novinarski konferenci z gostiteljem, predsednikom Argentine Mauriciom Macrijem dejal, da mora biti preiskava umora Hašokdžija mednarodna in povsem pregledna. Napovedal je tudi, da bo to vprašanje predmet pogovorov na vrhu G-20 in Macri mu je pritrdil. Macron se ne namerava posebej srečati s Trumpom in je kritičen do protekcionizma predsednika ZDA. Obenem pa je optimist in pravi, da verjame v zmago duha dialoga in sodelovanja, sicer ne grozijo le trgovinske, ampak tudi prave vojne.

Danes naj bi Kanada, ZDA in Mehika podpisali nov sporazum o prosti trgovini Severne Amerike, kar je izsilil Trump, vendar morajo po podpisu sporazum nato potrditi še parlamenti vseh treh držav. V ZDA bodo prihodnji dve leti v predstavniškem domu kongresa vladali demokrati, za katere Trumpovi načrti niso prioriteta.

Nekaj zanimanja vzbuja tudi dejstvo, da bo Theresa May prva britanska premierka v Buenos Airesu od časov, ko sta bili Velika Britanija in Argentina v vojni zaradi Falklandskega oziroma Malvinskega otočja v južnem Atlantiku v 80. letih prejšnjega stoletja.

Trumpa je ob prihodu v Buenos Aires pričakal ogromen balon v njegovi podobi velikega dojenčka s telefonom, ki ga že več mesecev spremlja povsod po svetu. Nosijo ga protestniki, ki bodo skušali dodatno zaplesti že tako zapleteno druženje voditeljev G20. Ameriški opazovalci ocenjujejo, da bo tokratni vrh G-20 prelomen z vidika, ali mu bo sploh uspelo ostati smiseln forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje.

20 gospodarsko najrazvitejših držav

Skupino G-20 sestavljajo Argentina, Avstralija, Brazilija, Kitajska, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Kanada, Mehika, Rusija, Savdska Arabija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turčija, ZDA in Evropska Unija. Gre za države in povezavo, ki skupaj ustvarijo več kot 85 odstotkov globalnega bruto domačega proizvoda, tri četrtine svetovne trgovine ter zastopajo okoli dve tretjini svetovnega prebivalstva.

A. P. J.