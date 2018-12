Predbožičnih stavk pilotov Ryanaira v Nemčiji ne bo

Dogovor zajema povišanje plač in nemško pogodbo

4. december 2018 ob 21:32

Berlin - MMC RTV SLO

Nemški piloti so z irsko nizkocenovno letalsko družbo Ryanair dosegli dogovor o boljših plačah in delovnih razmerah ter do marca preklicali vse napovedane stavke.

Sindikat je sporočil, da so predstavniki pilotov in Ryanaira postavili temelje dogovoru, ki naj bi ga podpisali marca, v tem času pa ne bo stavk, poroča The Local Germany.

Dogovor zajema povišanje plač in nemško zaposlitveno pogodbo. Doslej so bili piloti namreč zaposleni po irski zakonodaji. Nemški kabinski delavci, ki jih predstavlja drug sindikat, so prejšnji mesec dosegli dogovor o zvišanju plač in delovnih urah.

Ryanair je lani prvič v 30 letih začel priznavati sindikate, da bi se izognil stavkam v izjemno prometnem (pred)božičnem obdobju. Letos so letališki delavci Ryanaira stavkali v več državah po Evropi, zaradi česar so odpovedali več sto poletov. Ryanairu se je uspelo pogoditi s posadkami v Združenem kraljestvu, na Portugalskem in v Italiji.

J. R.