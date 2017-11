Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stephen Parry ob izvolitvi avgusta lani. Foto: EPA Sorodne novice Podpredsednik avstralske vlade ob svoj položaj zaradi dvojnega državljanstva Dodaj v

Predsednik avstralskega senata odstopil zaradi dvojnega državljanstva

Zakon dvojnim državljanom prepoveduje položaj

1. november 2017 ob 15:33

Sydney - MMC RTV SLO

Predsednik avstralskega senata Stephen Parry je sporočil, da bo odstopil potem, ko je potrdil, da ima poleg avstralskega še britansko državljanstvo.

Parry je ob tem dejal, da je bilo avstralsko visoko sodišče "popolnoma jasno" glede ustavnih pravil, ki preprečujejo izvolitev funkcionarjev z dvojnim državljanstvom.

V petek je sodišče razsodilo, da je bilo pet politikov, vključno z namestnikom premierja Barnabyjem Joyceem, nezakonito izvoljenih, zato so morali svoje položaje zapustiti. Nadomestne volitve bodo 2. decembra, na njih pa se lahko za sedež znova poteguje tudi Joyce, saj ima zdaj le avstralsko državljanstvo.

Parry je za tem v torek sprožil vprašanje glede lastnega državljanstva, danes pa se "s težkim srcem" odločil, da poda svoj odstop potem, ko je britansko notranje ministrstvo potrdilo, da je po svojem očetu tudi britanski državljan, navaja BBC.

Naloga predsednika senata je predsedovanje zgornjemu domu avstralskega parlamenta.

Parry bo po Joyceu in regionalni ministrici za razvoj Fioni Nash postal že tretji član vlade, ki je izgubil stolček zaradi dvojnega državljanstva.

Ob položaj so bili zaradi istega razloga tudi trije senatorji iz manjših strank - Larissa Waters, Scott Ludlam in Malcolm Roberts. Zaradi svojega državljanstva sta bila pod drobnogledom tudi senatorja Matt Canavan in Nick Xenophon, a je sodišče nazadnje razsodilo, da sta bila izvoljena zakonito.

K. S.