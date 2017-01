Predsednik DR Konga Kabila se po 15 letih le poslavlja s položaja

Po nasilnih protestih je vladajoča stranka Demokratične republike Kongo le podpisala dogovor z opozicijskimi voditelji o končanju 15 let dolge vladavine predsednika države Josepha Kabile.

Sobotni dogovor, pri katerem je kot posrednik sodelovala tudi Katoliška cerkev, je predsedniku Kabili sicer dovoljeno, da ostane na položaju do izvedbe volitev, ki so predvidene do konca letošnjega leta. Kabila bi se moral s položaja posloviti že 19. decembra lani, ko je razglasil prehodno vlado, a so volitve, ki so bile predvidene za november 2016, zaradi logističnih težav prestavili na letošnji april.

Glavne opozicijske stranke tega niso sprejele in so preložitev volitev označile za Kabilov poskus, da ostane na položaju tudi po dveh mandatih, kar ustava sicer prepoveduje. V strahu, da bi se to zgodilo, so na ulice v preteklih mesecih odšli številni protestniki, demonstracije pa so večkrat prerasle v nasilje, ki je terjalo skupno več deset življenj.

Strah pred novimi nemiri

Na dogovor se je že odzvala visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini, ki je poudarila, da mora dovoljevati polno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Mednarodni opazovalci pa se bojijo, da bi napetosti prerasle v nove izbruhe v tej srednjeafriški državi, kjer so razmere nestabilne vse od padca režima diktatorja Mobutuja Seseja Sekoja leta 1997. Številne oborožene skupine se od takrat borijo za oblast na vzhodu države, ki je bogat z rudami.

