Predsednik Mugabe na izhodnih vratih

Postopek za odstavitev predsednika

21. november 2017 ob 10:58

Harare - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Odstavljeni zimbabvejski podpredsednik Emerson Mnangagwa je predsedniku Robertu Mugabeju svetoval, naj posluša klic ljudi in odstopi.

Mnangagwa je pobegnil v Južno Afriko pred dvema tednoma, ko naj bi od svojih osebnih stražarjev izvedel, da ga nameravajo ubiti. Le nekaj dni pred tem ga je namreč Mugabe odstavil s položaja podpredsednika, v čemer so mnogi videli tlakovanje poti do predsedniškega položaja za Mugabejevo ženo Grace, ki je izjemno nepriljubljena med prebivalci.

Odstavitev Mnangagwe je spodbudila vojsko k posredovanju in Mugabe se je znašel v hišnem priporu.

Pogajanja z vojaškimi voditelji konec tedna niso bila uspešna, saj Mugabe še naprej kljubuje številnim pritiskom in noče odstopiti, čeprav se je njegovo obdobje po 37 letih vladanja nedvomno končalo s posredovanjem vojske in hišnim priporom.

"Zimbabvejsko ljudstvo je soglasno. Predsednika Mugabeja pozivam, naj upošteva to budnico in odstopi, da bo šla država lahko naprej," je z neznane lokacije v sporočilu za javnost zapisal Mnangagwa, ki je povedal, da je v stikih z Mugabejem, vendar je zavrnil njegov poziv, naj se vrne v domovino na pogovore o trenutnih političnih razmerah v državi.

Mnangagwa je napovedal, da se bo v domovino šele, ko bo prepričan, da poskrbljeno za njegovo osebno varnost. Kot je še povedal odstavljeni predsednik, se želi pridružiti vsem Zimbabvejcem v novi dobi, v kateri bodo znova na noge postavili gospodarstvo v dobrobit vseh.

Zimbabvejska vladajoča stranka ZANU-PF bo danes v parlamentu sprožila postopek za odstavitev predsednika Mugabeja. Odločitev o sprožitvi postopka so sprejeli, potem ko Mugabe ni upošteval ultimata stranke, ki je od njega zahtevala, da do ponedeljka opoldne odstopi. Do odstavitve bi nato lahko prišlo v enem ali dveh dneh.

Že v nedeljo je ZANU-PF Mnangagwo imenoval za predsednika stranke.

Mugabe je za danes sklical zasedanje vladnega kabineta, a kot je povedal zimbabvejski minister za informiranje, na srečanje verjetno ne bo prišel nihče od ministrov.

Krokodil s kravimi rokami

Mnangagwa je bil desetletja med najtesnejšimi sodelavci Mugabeja in skupaj sta se borila v vojni za osvoboditev izpod rasističnega režima. Po osvoboditvi in razglasitvi neodvisnosti Zimbabveja leta 1980 je Mnangagwa zasedal številne visoke položaje in bil del ožjega kroga ljudi okoli Mugabeja.

Zaradi svojega značaja se ga je prijel vzdevek "krokodil". Med drugim naj bi bil odgovoren za pokol okoli 20.000 ljudi v pokrajini Matabeleland, ki je bila trdnjava opozicije proti Mugabeju.

Tudi kasneje je Mnangagwa zvesto služil predsedniku in mu po predsedniških volitvah leta 2008, ko je v prvem krogu Mugabe izgubil proti dolgoletnemu tekmecu Morganu Tsvangiraju, pomagal pri organizaciji napadov na opozicijo in njene privržence. V kampanji nasilja je bilo takrat ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa je bilo pregnanih s svojih domov. Zaradi tega se je Tsvangirai umaknil iz drugega kroga in Mugabe je bil tako ponovno izvoljen za predsednika.

Mnangagwa ni nikoli komentiral teh obtožb, a poznavalci pravijo, da je bil prav on ključen člen med vojsko, obveščevalnimi službami in vladajočim ZANU-PF.

Od mati naroda do nekulturne Grace

O Mnangagwi se je že dolgo govorilo, da bo na položaju predsednika nasledil 93-letnega Mugabeja, ki je najstarejši voditelj države v Afriki. A na položaj predsednika se je želela zavihteti tudi Grace Mugabe, ki je v zadnjih dveh letih hitro napredovala v hierarhiji vladajoče stranke, in prav ona naj bi bila kriva, da se je Mugabe odločil odstaviti Mnangagwo.

Vendar pa v boju za nasledstvo ni računala na ogromno podporo, ki jo ima odstavljeni podpredsednik v vojski in varnostnem aparatu, kjer se pomembni posamezniki niso bili pripravljeni odreči vplivu in bogastvu, do katerega so se dokopali po letih zvestobe Mugabeju v zameno za lastno korist.

Gucci Grace, kot je bila znana med rojaki zaradi svojega razsipništva, je bila na čelu ženske lige ZANU-PF in frakcije G40, ki naj bi predstavljala mlajšo generacijo zimbabvejskih politikov. Če jo je državni dnevnik Heralda še avgusta označeval za "mati naroda", je zdaj jasno, da je njene politične kariere in ambicij konec, na kar kažejo tudi zadnje naslovnice časopisa, kjer jo že označujejo za nekulturno.

G. V.