Predsednik Turkmenije ostaja Berdimuhamedov. Prejel je 98 odstotkov glasov.

Tretji mandat Berdimuhamedova

13. februar 2017 ob 09:17

Ashgabat - MMC RTV SLO/STA

Na nedeljskih predsedniških volitvah v Turkmeniji je bil po pričakovanjih za predsednika države spet izvoljen dosedanji predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov. Volilna komisija je sporočila, da je prejel skoraj 98 odstotkov glasov.

Berdimuhamedov je dobil še tretji mandat, pri čemer je še izboljšal svoj izid na zadnjih volitvah 2012, ko je osvojil 97 odstotkov glasov. Poleg dosedanjega predsednika, ki je leta 2006 nasledil Saparmurata Nijazova, se je za položaj potegovalo še osem kandidatov. Koliko glasov so dobili, volilna komisija ni sporočila, predsednik komisije Gulmirat Miradov je samo še čestital znova izvoljenemu predsedniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Resnih možnosti za zmago drugi kandidati sicer niso imeli. Po mnenju poznavalcev so bili namreč v tekmi bolj zaradi ustvarjanja vtisa o demokratičnosti volitev.

Zagovorniki človekovih pravic namreč Berdimuhamedovu očitajo kršenje človekovih pravic in zatiranje opozicije ter medijev. 59-letni Berdimuhamedov je v nedeljo ob oddaji glasu sicer zagotovil, da bo v primeru ponovne izvolitve nadaljeval prizadevanja za izboljšanje blaginje ljudi.

Lani so sicer v Turkmeniji sprejeli spremembe ustave, s katerimi so odpravili starostno omejitev za predsedniške kandidate, ki je bila doslej 70 let, predsedniški mandat pa so podaljšali s petih na sedem let.

Maja leta 2015 je Berdimuhamedov na povabilo predsednika Boruta Pahorja obiskal Slovenijo.

B. V.