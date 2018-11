Predsednik vrhovnega sodnišča: "Ni Obamovih ali Trumpovih sodnikov"

Sodniki načeloma dnevnega dogajanja ne komentirajo

22. november 2018 ob 07:45

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Predsednik ameriškega vrhovnega sodišča John Roberts se je odločil za neobičajno potezo – javno se je odzval na kritike predsednika Donalda Trumpa, ki je nekega sodnika označil za "Obamovega sodnika".

Trump je sodnika iz San Francisca Jona Tigarja, ki je ustavil njegov izvršni ukaz o odvzemu pravice do azila nezakonitim priseljencem, imenoval za "Obamovega sodnika". Vrhovni sodniki se praktično nikoli ne odzivajo na dnevno politično dogajanje, tiho so ostali tudi med nedavnimi zapleti med imenovanjem novega vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha, ki je bil obtožen spolnega nadlegovanja, zato je Robertsov tokratni odziv toliko presenetljivejši, piše BBC.

"Nimamo Obamovih sodnikov ali Trumpovih sodnikov, Bushevih sodnikov ali Clintonovih sodnikov. Imamo izjemno skupino predanih sodnikov, ki delajo vse, kar morejo, da delijo enako pravico vsem, ki se znajdejo pred njimi. To neodvisno sodstvo je nekaj, za kar moramo biti vsi hvaležni," je dejal Roberts, ki ga je na položaj sicer leta 2005 imenoval republikanski predsednik George W. Bush. To je prvič, da je Roberts javno kritiziral Trumpa.

"Oprostite, a nimate prav."

Na novi Trumpov odziv ni bilo treba dolgo čakati. Predsednik je Robertsu na Twitterju odgovoril: "Oprostite, sodnik Roberts, ampak res imate Obamove sodnike in njihovi pogledi se zelo razlikujejo od pogledov tistih, ki skrbijo za varnost naše države. Odlično bi bilo, če bi bilo Deveto okrožje (gre za prizivno sodišče, ki pokriva sodna okrožja v 15 zveznih državah ob zahodni obali ZDA, op. a.) v resnici neodvisno, ampak vloženih je bilo že veliko sodb o meji in varnosti. Prosim, poglejte številke, šokantne so. Potrebujemo zaščito in varnost – takšne razsodbe povzročajo, da naša država ni varna. Zelo nevarno in nespametno!"

Pred Robertsom je Trumpa javno kritizirala le liberalna vrhovna sodnica Ruth Bader Ginsburg, ki je leta 2016 Trumpa označila za "lažnivca", a se je nato za svoje besede opravičila.

Trump pogosto prst uperja v sodnike

Po drugi strani Trump ne skopari s svojimi kritikami na račun ameriškega sodstva. Leta 2017 je tako zveznega sodnika, ki je zavrnil njegovo sporno prepoved potovanj v ZDA za državljane iz nekaterih muslimanskih držav, označil za "tako imenovanega sodnika", njegovo odločitev pa za "smešno".

Odločitev sodnika Jona Tigarja, ki je ustavil Trumpov ukaz o odvzemu pravice do azila nezakonitim priseljencem, sicer velja za celotno ozemlje ZDA najmanj do 19. decembra, ko bo sodnik odločal o trajnejši odločitvi. Spomnimo, Trump se je 9. novembra odločil, da ljudje, ki nezakonito prečkajo mejo z Mehiko, nimajo pravice do azila. Skupine za človekove pravice so ugotovile, da je to v nasprotju z ustavo in zakoni, ter vložile tožbo v San Franciscu, kjer je verjetnost, da naletijo na naklonjenega liberalnega sodnika, večja kot drugje po ZDA. Tigarja je na položaj imenoval nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

Ameriški zakon jasno pravi, da pravica do prošnje za azil ni odvisna od tega, kje človek zanjo zaprosi. Zakon je pravnikom pravosodnega ministrstva ZDA prebral tudi sodnik in to zapisal v svoji odločitvi o začasni blokadi ukaza. "Ne glede na obseg pooblastil predsednik ne more samovoljno spreminjati imigracijskih zakonov in vsiljevati pogojev, ki jih je kongres izrecno prepovedal," je odločil sodnik Tigar.

V obmejno mehiško mesto Tijuana je sicer že prišlo okoli 3.000 ljudi iz Srednje Amerike, ki želijo vstopiti na ameriško ozemlje. V prihodnjih tednih naj bi se ta številka povečala na 10.000. Pentagon je v poročilu napisal, da bo namestitev 5.900 vojakov ob ameriško-mehiški meji državo stala 72 milijonov dolarjev, že zdaj pa so za delo pripadnikov 2.100 članov nacionalne garde, ki ob meji delujejo od aprila, porabili 138 milijonov dolarjev.

