Predsedniške volitve v Srbiji: prepričljiva zmaga Vučića

V Srbiji volijo naslednika Tomislava Nikolića

2. april 2017 ob 08:38,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 22:45

Beograd - MMC RTV SLO/Reuters

Po več kot 90 odstotkih preštetih glasovnic na predsedniških volitvah v Srbiji je v vodstvu Aleksandar Vučić s 55 odstotki glasov, sledita mu Saša Janković s 16,3 in Luka Maksimović oz. njegov parodistični lik Ljubiša Preletačević - Beli z 9,3 odstotka.

Glede na trenutne napovedi drugi krog volitev ne bo potreben.

Volitve so po ocenah tujih in domačih opazovalcev potekale mirno. Zaznamovala jih je nizka udeležba, saj je po podatkih agencije Ipsos na volišča odšlo okoli 55 odstotkov od dobrih 6,7 milijona volilnih upravičencev.

Ankete so napovedovale zmago Vučiću

Velika večina anket je Vučiću že od začetka kampanje pred mesecem dni napovedovala nesporno zmago že v prvem krogu z okoli 53-odstotno podporo, v sredo objavljene pa med 54- in 56,2- odstotno.

Po oddaji glasu v Novem Beogradu je Vučić izrazil upanje, da si bo Srbija z volitvami zagotovila stabilnost ter nadaljevanje gospodarskih reform in uspehov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Med kandidati je bil tudi vodja Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj, oproščeni haaški obtoženec in nekdanji Vučićev mentor, ki je kandidiral že devetič in osvojil 4,4 odstotka glasov.



V medijih predvsem Vučić

Kampanjo je zaznamovala neuravnotežena zastopanost kandidatov v medijih in močna prevlada Vučićeve kampanje. Vučić kljub kandidaturi za predsednika ni odstopil z mesta premierja, zato si je za lastno promocijo omogočil poln urnik državniških srečanj, med drugim z nemško kanclerko Angelo Merkel in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem je napadal tekmece in redke medije, ki so do njega kritični, poročajo tuje tiskovne agencije.

B. V., J. R.