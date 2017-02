Predstavnik najtrše linije Hamasa novi vodja v Gazi

13. februar 2017 ob 16:36

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Palestinsko gibanje Hamas je Jahjo Sinvarja, člana svojega oboroženega krila, izvolilo za novega vodjo območja Gaze. Oblast bo prevzel iz rok Ismaila Hanije.

Številni Hanijo vidijo kot naslednjega šefa Hamasa. Na čelu tega gibanja, ki ima že desetletje pod nadzorom obubožano in prenaseljeno območje Gaze, Izrael in Zahod pa ga uvrščata med teroristične organizacije, je sicer Haled Mašal, ki že leta živi v izgnanstvu.

Predstavnik najtrše linije Hamasa

Po mnenju nekaterih opazovalcev je 55-letni Sinvar predstavnik najtrše linije znotraj Hamasa. Je vpliven in blizu najpomembnejšim ljudem v tem gibanju. Kot piše BBC, Sinvar nasprotuje kakršnemu koli kompromisu oziroma dogovoru z Izraelom.

ZDA so ga leta 2015 skupaj s še dvema članoma Hamasovega oboroženega krila, Brigad Ezedina al Kasama, dodale na črno listo teroristov. Sinvar, ki se je rodil v begunskem taborišču Han Junis na jugu Gaze, je ustanovitelj ene izmed Hamasovih obveščevalnih služb, Madžd.

Iz zapora izpuščen leta 2011

V Izraelu so ga leta 1989 aretirali zaradi "terorističnih aktivnosti" in ga obsodili na štiri dosmrtne zaporne kazni. Obtožen je bil številni kaznivih dejanj, med njimi ugrabitev in umora. Iz zapora so ga izpustili oktobra 2011 v okviru dogovora o izmenjavi več kot tisoč palestinskih zapornikov za izraelskega vojaka Gilada Šalita, ki so ga oboroženi Palestinci ugrabili pet let pred tem.

V Hamasu že več mesecev izvajajo notranje volitve, ker pa vse skupaj poteka v tajnosti, ni jasno, ali bo prišlo še do kakih pomembnih novih imenovanj. Izrael je od leta 2008 vodil tri vojne proti Hamasu, zadnjo leta 2014. Judovska država tudi že leta ohranja uničujočo blokado Gaze, češ da je nujna za obvladovanje Hamasa. A Združeni narodi to obsojajo kot kolektivno kaznovanje.

