Preiskava: letalo Air Canade se je drugemu letalu izognilo za pičlih 30 metrov

Preiskave nenavadnega dogodka še potekajo

14. julij 2017 ob 21:49

San Francisco - MMC RTV SLO/Reuters

Preiskava nenavadnega poskusa pristanka letala kanadske letalske družbe na letališču v San Franciscu je pokazala, da je to letalo drugo letalo, ki je čakalo na vzlet, zgrešilo za le 30 metrov.

Letalo s 135 potniki in petimi člani posadke na krovu na poti iz Toronta v San Francisco je pred natanko tednom dni ob 23.23 po krajevnem času dobilo dovoljenje za pristanek na letališču v San Franciscu.

Ni še jasno, zakaj je pilot sprva nameraval pristati na stezi za taksiste, ki poteka vzporedno s pristajalno stezo in kjer so na vzlet čakala še štiri druga potniška letala.

Po opozorilu iz nadzornega stolpa je pilot naglo dvignil letalo in prvo čakajoče letalo preletel za pičlih 30 metrov, drugega za 60 metrov in tretjega za 90 metrov, je ugotovila raziskava kanadskega odbora za transportno varnost (TSB).

Preden je pilot prejel opozorilo, je letalo preletelo že 400 metrov steze za taksiste, ki jo na letališču sicer uporabljajo za premike letal med terminali, na njej so tudi posamezni pasovi označeni z različno osvetljenimi lučmi.

Letalo je po tem, ko se je srečno izognilo katastrofi, po navodilih še enkrat zaokrožilo nad letališčem in nato pristalo na za to predvidenem mestu.

Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sporočila, da njihova raziskava poteka, ob tem pa dodala, da so tako bližnja srečanja letal "izjemno redka".

Zvočni posnetek: "Kam gre ta človek?"

Na zvočnem posnetku, ki ga preučujejo preiskovalci, naj bi bilo slišati komunikacijo med pilotom in nadzornim stolpom. Pilot je nadzornemu stolpu dejal, da so na pristajalni stezi prižgane luči. Eden izmed kontrolorjev je odgovoril, da na stezi ni drugih letal. Tretji glas na posnetku nato vpraša: "Kam gre ta človek? Saj je na pasu za taksiste." Kontrolor je nato pilotu naročil, naj letalo dvigne in ponovi pristanek.

Na posnetku se nato oglasi še eden izmed pilotov letal, ki so čakala na vzlet: "Letalo Air Canade je letelo tik nad nami."

Tiskovna predstavnica letalske družbe Air Canada Angela Mah je dejala, da tudi oni v sodelovanju z oblastmi incident še preiskujejo. Tako kanadski piloti kot Air Canada do konca preiskave zadeve ne želijo komentirati.

J. R.