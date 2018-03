Preiskovalni odbor: Ni dokazov o sodelovanju Trumpovih ljudi s Kremljem

V pričakovanju poročila komisije Roberta Muellerja

13. marec 2018 ob 07:43

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Preiskovalni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa ni našel nobenih dokazov o sodelovanju kampanje predsednika ZDA Donalda Trumpa z Rusijo, zato zapira leto dni trajajočo preiskavo.

V odboru imajo večino republikanci, zato izsledki niso presenetljivi. Trump se je na objavo odbora odzval s tvitom, v katerem je z velikimi črkami zapisal, da odbor po 14 mesecih temeljite preiskave ni našel nobenega dokaza o sodelovanju ali usklajevanju med njegovo volilno ekipo in Rusijo za vplivanje na predsedniške volitve leta 2016.

"Rusija je skušala vplivati, a ne prek Trumpovih ljudi"

Republikanci so ob ugotovitvi, da niso našli dokazov za sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi, ugotovili še, da se ne strinjajo z oceno ameriških obveščevalcev, da je skušal ruski predsednik Vladimir Putin pred volitvami pomagati Trumpu. Predsednik odbora Mike Conaway je pojasnil, da je Rusija sicer poskušala vplivati na izid predsedniških volitev, vendar pa dokazov o sodelovanju med Trumpovo kampanjo in Rusi ni bilo. Odbor je zaslišal 73 prič in pregledal več kot 300.000 strani dokumentov. "Najhujše stvari, ki smo jih odkrili, so bile slaba presoja, neprimerni sestanki in neprimerni sklepi na teh sestankih," je dodal Conaway. S tem je po poročanju BBC-ja verjetno mislil na srečanje Trumpovih članov kampanje in ruske odvetnice junija leta 2016.

Takšnemu sklepu so kategorično nasprotovali demokratski člani odbora. Njihov vodja iz Kalifornije Adam Schiff je dejal, da gre za prenagljene in prezgodnje sklepe, je poročal Edvard Žitnik, dopisnik RTV Slovenija iz ZDA.

Demokrati so ob tem izrazili ogorčenje in obtožili republikance, da ščitijo predsednika. Če demokratom novembra uspe osvojiti večino v predstavniškem domu, bodo preiskavo znova odprli januarja leta 2019.

Še dve poročili

Odbor za obveščevalne zadeve predstavniškega doma je sicer le eden izmed treh organov, ki preiskujejo Trumpovo domnevno sodelovanje z Rusi. Še ena preiskovalna komisija je v senatu - ta še ni rekla zadnje besede, bistvena za Trumpovo usodo pa je tretja - skupina preiskovalcev posebnega tožilca Roberta Muellerja. Ta ima v nasprotju s kongresnimi komisijami vrhunsko znanje, policijske izkušnje in avtoriteto nekdanjega direktorja zveznega preiskovalnega urada, predvsem pa ni strankarsko razklana, dodaja Žitnik.

A. P. J.