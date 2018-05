Prelivanje krvi pred odprtjem veleposlaništva ZDA v Jeruzalemu

Sprva se bo preselilo manj kot deset diplomatov

14. maj 2018 ob 11:58

Jeruzalem/Gaza - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Pred napovedanim popoldanskim odprtjem ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu so na meji med Izraelom in območjem Gaze izbruhnili protesti in množični spopadi. Izraelska vojska je sedem Palestincev ubila.

K "pohodu milijona" ob meji so Palestince pozivali prek zvočnikov mošej, prebivalce pa so na območje vozili z avtobusi in tovornjaki. Ob meji se je zbralo več tisoč Palestincev. Nekateri izmed njih so metali kamenje in se približali ograji na meji. Na drugi strani meje so oborožene izraelske varnostne sile. Palestinski Rdeči polmesec poroča o 147 ranjenih, med katerimi naj bi bil tudi novinar. Več kot 90 ranjenih je utrpelo strelne rane, več jih je v smrtni nevarnosti. Mladi so iz protesta proti odprtju ameriškega veleposlaništva na križiščih zažigali avtomobilske pnevmatike.

Zaradi protestov so na območju Gaze zaprta podjetja, šole, univerze, trgovine in banke.



Izrael navdušen, preostali svet potezo Trumpa zavrača

ZDA bodo popoldne slovesno odprle svoje veleposlaništvo v Jeruzalemu. Za selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem se je 6. decembra lani odločil predsednik Donald Trump, ko je Jeruzalem priznal kot prestolnico Izraela. Veleposlaništvo bo sprva nameščeno v prostorih dosedanjega konzulata v soseski Arnona.



Trumpova odločitev je navdušila Izraelce, po drugi strani pa močno razburila Palestince in zlasti arabski svet, saj naj bi status tega svetega mesta dorekli v okviru izraelsko-palestinskih mirovnih pogovorov, Palestinci pa si želijo v Vzhodnem Jeruzalemu vzpostaviti prestolnico svoje prihodnje države. Odločitev je s posebno resolucijo decembra lani obsodila tudi Generalna skupščina Združenih narodov, podprla jo je tudi Slovenija.

Iz Kremlja so sporočili, da "se bojijo", da bo selitev veleposlaništva v Jeruzalem povečala napetosti v regiji. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je izjavil, da ZDA ne morejo več igrati vloge posrednika v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. "ZDA so se odločile, da bodo raje del problema kot del rešitve," je dejal.

Trump poslal Ivanko in njenega moža

Trumpa sicer na odprtje veleposlaništva ne bo, bo pa zbrane nagovoril v videoposlanici. V Jeruzalem je poslal visoko delegacijo, v kateri bodo namestnik državnega sekretarja John Sullivan, minister za finance Steven Mnuchin, njegova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner. Slovesnosti naj bi se udeležilo okrog 700 ljudi, večinoma Američanov, med njimi kongresnikov in drugih, ki čutijo posebno vez z Izraelom.

Izrael je na slovesnost povabil vse veleposlanike, a večina Evrope dogodek bojkotira. Povabilu so se odzvali le veleposlaniki Avstrije, Madžarske, Romunije in Češke.

Odprtje bo predvsem simbolična poteza, saj se bo poleg ameriškega veleposlanika Davida Friedmana tja iz Tel Aviva sprva preselilo manj kot deset diplomatov. Na ameriškem veleposlaništvu v Izraelu je sicer zaposlenih 850 ljudi in ZDA bodo v Jeruzalemu potrebovale precej večje poslopje.

Selitev je simbolična tudi zato, ker Izrael na današnji dan praznuje 70. obletnico ustanovitve države. Več deset tisoč Izraelcev se je že v nedeljo zbralo na shodu v Jeruzalemu. Po drugi strani pa bo selitev veleposlaništva le dan pred 15. majem, ki ga Palestinci zaznamujejo kot dan žalovanja zaradi ustanovitve Izraela. Palestinci zato tudi za torek napovedujejo proteste.

Palestinci v Vzhodnem Jeruzalemu imajo poseben status

Odločitev o selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem je sporna, ker mesto velja za sveti kraj kristjanov, Judov in muslimanov in simbolizira stoletja njihove skupne in hkrati krvave zgodovine. Palestinci zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na katerem Izrael nezakonito gradi judovske naselbine, za prestolnico svoje države. Izrael vztraja, da mu pripada celotni Jeruzalem, čeprav je zahodni del mesta osvojil leta 1948, Vzhodni pa je pod izraelsko vojaško okupacijo, ki jo Združeni narodi označujejo za protizakonito, od leta 1967.

Palestincem, živečim v Vzhodnem Jeruzalemu, je Izrael dodelil poseben status. Tako kljub pripojitvi tega dela mesta k Izraelu niso izraelski državljani, ampak imajo, kot opozarja Urad ZN-a za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA), status "stalnih prebivalcev" Izraela. To jim omogoča večjo svobodo gibanja po Izraelu kot Palestincem na preostalih zasedenih ozemljih, deležni pa so tudi nekaterih socialnih pravic. Ob tem Palestinci v Vzhodnem Jeruzalemu niso niti državljani Palestine niti polnopravni državljani Jordanije. Imajo le začasne jordanske potne liste. Vzhodni Jeruzalem je bil nekoč središče palestinskega političnega, komercialnega, verskega in kulturnega življenja, po okupaciji pa ga je Izrael odrezal tako od Gaze kot od preostanka Zahodnega brega.

A. P. J.