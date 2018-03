Preložen prihod konvoja s pomočjo za Vzhodno Guto

Že drugič ta teden so morali dostavo pomoči prekiniti

8. marec 2018 ob 18:00

Damask - MMC RTV SLO, STA

Humanitarne agencije so zaradi silovitega obstreljevanja sirskega režima preložile za danes načrtovan prihod konvoja s pomočjo za 400.000 prebivalcev Vzhodne Gute, ki je pod nadzorom upornikov.

Sirske vladne sile so v zadnjih dneh še okrepile napade na enklavo, tako da so po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice do zdaj zavzele že več kot polovico enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupni konvoj Združenih narodov, Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) in sirskega Arabskega polmeseca zaradi tega danes ni mogel priti do enklave. Na uradu ZN-a za koordinacijo humanitarne pomoči (OCHA) v Damasku so povedali, da zaradi varnostnih razlogov konvoj od sirskih oblasti danes sploh ni dobil dovoljenja za vstop v enklavo.

To je že drugič ta teden, da so morali dostavo pomoči prekiniti zaradi spopadov, potem ko se je moral v ponedeljek konvoj umakniti z območja, še preden so razdelili vso pomoč.

Nove smrtne žrtve med civilisti

Letalski napadi vladnih sil na kraj Zamalka so medtem ubili najmanj sedem civilistov. Po podatkih sirskega observatorija je tako število smrtnih žrtev obstreljevanj enklave ob podpori ruskih sil med civilisti od 18. februarja naraslo na 905.

V kraju Hamurijeh so v sredo zvečer zdravniki obravnavali več deset ljudi zaradi oteženega dihanja in težav, ki bi lahko bile posledice napada s klorom. AFP navaja podatke organizacij na terenu, po katerih so samo v eni bolnišnici obravnavali najmanj 29 tovrstnih bolnikov.

Sirske režimske sile so sicer v zadnjih tednih večkrat obtožili, da proti prebivalstvu v Vzhodni Guti uporabljajo klor, kar pa tako Damask kot Moskva zanikata.

B. V.