Premirje v Siriji, kljub nekaterim kršitvam, še vedno drži

Le še nekaj dni do mirovne konference v Astani

1. januar 2017 ob 18:14

Damask - MMC RTV SLO/STA

Od četrtkovega dogovora o premirju v Siriji je bilo sicer nekaj kršitev, ki pa naj ne bi ogrožale dogovora; sirska vojska je napadla mesto Atareb, uporniki pa šiitski mesti Fuaja in Kafraja.

Članice zahodne koalicije so Rusijo, Iran in Turčijo, ki skrbijo za spoštovanje dogovora, v soboto pozvale, naj poskrbijo, da prekinitev ne bo več kršena.

Kot je poročal Sirski observatorij za človekove pravice, so bili od četrtka opolnoči, ko je začelo veljati premirje, ubiti štirje civilisti in devet upornikov. Vodja observatorija Rami Abdel Rahman je ocenil, da zračni napadi in spopadi najverjetneje ne bodo prekinili dogovora o prekinitvi ognja, kljub temu pa pomenijo njegovo kršitev.

Observatorij je poročal tudi o izmeničnem ognju med sirsko vojsko ter uporniki in pripadniki terorističnih skupin na Vzhodni Guti, kjer si sirska vojska več mesecev prizadeva za zavzetje opozicijske trdnjave; tam so sirski uporniki in teroristi poskrbeli za poseben prehod v novo leto, saj so praznično drevo okrasili z lučmi in fotografijami vojnih žrtev.

Premirje ne vključuje terorističnih skupin

Sirska vlada in uporniki so dogovor o prekinitvi ognja po celotni Siriji podpisali v četrtek, ko so pristali tudi na začetek mirovnih pogajanj, premirje pa bosta nadzorovali Rusija in Turčija. Prekinitev ne vključuje terorističnih skupin, kot sta skrajna skupina Islamska država (IS) in Fronta Fatah Al Šam, nekdanja skupina Al Nusra, ki je sodelovala s teroristično mrežo z Al Kaido.

Mirovna pogajanja januarja v Astani

Dogovor je v soboto z resolucijo soglasno podprl tudi Varnostni svet ZN-a. Resolucija, ki jo je v VS ZN-a Rusija vložila v petek, nato pa so za zaprtimi vrati oblikovali kompromisno besedilo, podpira tudi v januarju načrtovana sirska mirovna pogajanja v kazahstanski prestolnici Astana. Med drugim vsebuje tudi načrt za oblikovanje prehodne vlade, ki bi bila lahko politična rešitev za končanje vojne v Siriji, ki traja že šesto leto. Resolucija poziva tudi k hitri dostavi humanitarne pomoči po vsej državi.

K. Št.