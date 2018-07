Pri Azorskih otokih aretirali Hrvata s skoraj tono in pol kokaina

Aretirana Hrvata sta bila stara znanca policije

3. julij 2018 ob 12:59

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Štiričlanska posadka, med njimi dva hrvaška državljana, ni le uživala ob prijetnem razgledu na Azorske otoke - na jadrnici so prevažali kar tono in pol kokaina, vrednega več kot deset milijonov evrov, namenjenega prodaji v Veliki Britaniji in drugih evropskih državah.

Dva hrvaška državljana, Britanec in Nizozemec so na jadrnici SY Oggi, ki je plula pod zastavo Britanskih deviških otokov, v lažnih rezervoarjih za gorivo mamila tihotapili s Karibskih otokov v Evropo, ko jih je južno od azorskega otoka Faial v Atlantskem oceanu ustavila portugalska policija. Akcijo so v sodelovanju z britanskimi kolegi izvedli 21. junija.

Štiričlanska posadka je v preiskovalnem priporu na Portugalskem.

Britanski policisti so medtem sporočili še, da so dva dni pred zasegom na ladji SY Oggi v podobni operaciji zasegli še 1850 kokaina.

