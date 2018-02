Pri jedrski strategiji ZDA pogledujejo predvsem k Rusiji

Državi imata lahko največ po 1.550 strateških jedrskih raket in 700 izstrelišč

3. februar 2018 ob 19:38

Washington/Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Moskva je kritizirala novo ameriško jedrsko strategijo, po kateri želi Washington razviti nove, manjše jedrske bombe, katerih cilj je odvrniti Rusijo od uporabe vsakršnega jedrskega orožja.

"Napadalna in protiruska narava tega dokumenta je očitna," so zapisali na ruskem zunanjem ministrstvu. Posvarili so tudi, da bo Moskva izvedla potrebne ukrepe za zagotovitev svoje varnosti.

Pentagon je v petek objavil revizijo jedrske postavitve ZDA, kar pomeni strategijo in filozofijo glede jedrskega orožja, ki si jo zada vsaka nova ameriška administracija. Kljub drugačnim napovedim predsednika ZDA Donalda Trumpa pa strategija ostaja precej podobna tisti, ki jo je leta 2010 sestavila administracija predsednika Baracka Obame.

Trump je govoril o povečanju zalog jedrskega orožja, vendar objavljena strategija tega ne predvideva in ostaja v okviru obstoječih jedrskih sporazumov - tudi s sporazumom novi start, ki ga je z Rusijo sklenila Obamova vlada in velja od februarja leta 2011. Ta sporazum določa, da imata lahko državi največ po 1.550 strateških jedrskih raket in 700 izstrelišč. ZDA naj bi to omejitev dosegle že avgusta lani, Rusija pa ima nekaj deset raket preveč. Rok za omejitev števila se izteče v ponedeljek.

Trumpova strategija je morda nekoliko presenetljivo neposredneje usmerjena proti Rusiji in agresivnosti Moskve v Evropi, ki jo bo treba prepričati, da bo napad ali grožnja z jedrskim napadom v Evropi nosila s seboj zelo resne posledice. To izhaja iz ruske jedrske doktrine, ki pravi, da se lahko zahodne sile stisnejo v kot z uporabo jedrske bombe majhne moči, kot je bila na primer tista, uporabljena ob koncu druge svetovne vojne v Hirošimi.

Ameriška teorija je, da lahko Rusi zasežejo del ozemlja kakšne od evropskih zaveznic in potem razstrelijo takšno "nizkokalorično" jedrsko bombo, da preprečijo posredovanje ameriških sil. Washington bi moral potem izbirati med velikim jedrskim spopadom ali konvencionalnim odgovorom, zaradi katerega bi deloval slabotno.

Pentagon želi zato imeti na voljo sorazmeren odgovor in bo ustrezno prilagodil nekaj jedrskih raket na podmornicah z bombami manjše moči, s katerimi bi lahko odgovorile ZDA.

Razvoj raket za izstrelitev z morja

Prav tako se bo začel razvoj jedrskih manevrskih raket za izstrelitev z morja, ki se jim je odpovedala že vlada predsednika Georgea Busha starejšega, Obamova vlada pa jih je popolnoma odstranila iz zalog. Te rakete bodo naperjene tako proti Rusiji kot Severni Koreji, ki je v novi strategiji označena kot očitna in resna grožnja. Strategija pravi, da se bo vsak jedrski napad na ZDA ali zavezniško državo končal s popolnim uničenjem severnokorejskega režima. Scenarij, da bi ta preživel jedrski spopad, po mnenju Pentagona ne obstaja.

Obama se ni odpovedal jedrskemu orožju, niti tega ni nameraval, čeprav je govoril o moralni obvezi ZDA, da vodijo z lastnim primerom proti svetu brez jedrskega orožja. Obrambni minister Trumpove vlade James Mattis je v novi strategiji to dobro namero dal na stran in dejal, da nova strategija vidi svet takšen, kot je, ne pa takšnega, kot bi si ga želeli.

Ob tem strategija določa, da bodo ZDA jedrsko orožje uporabile le v izjemnih okoliščinah.

A. P. J.