Strelec je streljal iz 32. nadstropja hotela Mandalay Bay. Foto: Reuters Las Vegas, 'mesto luči', se je v spomin žrtvam strašnega strelskega pohoda ponoči zavilo v temo. Foto: Reuters Obiskovalci koncerta niso vedeli, od kod streli prihajajo, zato tudi niso vedeli, v katero smer bežati. Foto: Reuters

Pri strelcu iz Las Vegasa našli 42 kosov orožja, razstrelivo in strelivo

Policija domneva, da je deloval sam

3. oktober 2017 ob 07:37

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V strelskem napadu v Las Vegasu je umrlo najmanj 59 ljudi, 527 je ranjenih. Policija skuša najti motiv za grozovito dejanje Stephena Paddocka, pri katerem so v hotelski sobi našli 23 kosov strelnega orožja, na njegovem domu pa 19 pušk, velike zaloge streliva in razstrelivo.

64-letni upokojeni računovodja Paddock je v nedeljo zvečer po lasvegaškem času več kot pet minut iz okna v 32. nastropju hotela Mandalay Bay streljal na 22.000 ljudi, ki so se udeležili glasbenega festivala Route 91. Preden so policijske enote vdrle v njegovo sobo, si je sodil sam. Oblasti v Las Vegasu predvidevajo, da bo število žrtev še naraslo, saj je več ranjenih v kritičnem stanju. Trupla žrtev so s prizorišča zločina v ponedeljek odvažali še 12 ur po pokolu, identifikacija žrtev pa se je zavlekla.

Policiji ni bil znan

Preiskava pokola se nadaljuje, policija pa tudi po tem, ko je preiskala njegovi hiši v mestih Mesquite in Reno, ne pozna motiva za najhujši strelski pokol v sodobni ameriški zgodovini. Paddock doslej razen prometnih prekrškov v Nevadi ni imel težav z zakonom.

Šerif mesta Las Vegas Joseph Lombardo je sporočil, da so v najeti hotelski sobi v desetih kovčkih odkrili 23 kosov strelnega orožja, in gore streliva, v hiši v Mesquitu pa še 19 kosov strelnega orožja. V njegovem avtu naj bi našli tudi večjo količino amonijaka, kar bi lahko pomenilo, da je morda nameraval iz umetnega gnojila izdelati bombo. Suito v hotelu Mandalay Bay, ki je imela dve povezani sobi, je rezerviral 28. septembra, pri tem pa uporabil dokumente domevne partnerice, 62-letne Marilou Danley, piše BBC.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država, vendar za zdaj ni nobenih podatkov o tem, da bi bil Paddock v resnici povezan s kakšno teroristično skupino. Njegov brat Eric je v pogovorih dejal, da Stephen ni bil veren niti ni sledil kakšni ideologiji, ampak je le životaril z denarjem, ki ga je zaslužil z nepremičninami in igrami na srečo.

Glavno vprašanje: Zakaj?

Odgovora na vprašanje, kako je lahko takšen kup orožja in streliva prinesel v hotelsko sobo mimo vseh varnostnih kamer, še ni, prav tako še ni znano, kje je kupil vse orožje in strelivo. Njegova spremljevalka Marilou Danley, ki so jo nekaj časa iskali, je bila med napadom na Filipinih in ni osumljenka. "Pojma nimamo, v kaj je verjel. Nimam vpogleda v glavo psihopata," je dejal šerif Lombardo, ki je napad označil za delovanje "volka samotarja". Nekateri strokovnjaki so izjavili, da zvok orožja, ki ga je slišati na posnetkih prič, namiguje na to, da je Paddock sam spremenil in predelal puške iz polavtomatskih v avtomatske, da so tako lahko izstrelile več nabojev v krajšem času.



Ameriški mediji so izbrskali, da je bil Paddockov oče Benjamin v 60. letih prejšnjega stoletja bančni ropar in begunec iz zapora, ki je v zvezni državi Oregon vodil nezakonite stave.

Znova razprava o pravici do nošenja orožja

Predsednik ZDA Donald Trump je zločin označil za "dejanje čistega zla" in se žrtvam poklonil z minuto molka. Podobno so naredili tudi v zveznem kongresu. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders je med prebiranjem sporočila za javnost komaj zadrževala solze, a odločno zavrnila vprašanja glede pravice do nošenja orožja, češ da je zdaj še prekmalu za politične razprave in da so potrebne molitve.

Po pokolu se je v ZDA znova razvnela razprava o ustavni pravici do lastništva orožja. Lanska predsedniška kandidatka demokratov Hillary Clinton je napadla ameriško orožarsko zvezo (NRA) in zahtevala, da se politika umakne resnim ukrepom. Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je dejal, da mu je dovolj, ter Belo hišo in kongres pozval k ukrepanju. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi pa zahteva ustanovitev posebnega kongresnega preiskovalnega odbora o orožarskem nasilju, vendar je malo verjetno, da bo do tega res prišlo.

A. P. J.