Pridržani Azimov v napadu v Sankt Peterburgu "le sledil navodilom"

V napadu ubitih 14 ljudi, 50 pa ranjenih

18. april 2017 ob 15:39

Moskva - MMC RTV SLO

Odvetnik Abrorja Azimova je ruskim medijem povedal, da je osumljenec napada v Sankt Peterburgu v "celoti priznal" krivdo, zatem pa so sporočili, da je dejal, da je "le izvrševal navodila".

27-letni v Kirgiziji rojeni Azimov, ki so ga pripadniki ruske obveščevalne službe FSB v nedeljo prijeli nedaleč od Moskve, je dodal, da "ni vedel, kaj počne", piše BBC. Na sodišču je priznal udeležbo v organizaciji terorističnega napada, vendar je pristavil, da "je bil vključen, vendar ne neposredno". "Nisem vedel, kaj delam. Dobil sem ukaz in mu sledil," BBC citira osumljenca.

Ruske varnostne službe sicer verjamejo, da je uril Akbražona Džalilova za samomorilski napad. Ruske oblasti so v povezavi s peterburškim napadom pridržale že devet ljudi – poleg Azimova še šest v Sankt Peterburgu, dva pa v Moskvi. Vsi so iz srednje Azije. Napad je 3. aprila izvedel v Kirgiziji rojeni ruski državljan, 22-letni Džalilov, ki naj bi bil povezan z islamskimi skrajneži. Med dvema postajama podzemne železnice je sprožil razstrelivo. Ubitih je bilo 14 ljudi, 50 pa jih je bilo ranjenih.

Kot piše ruski časopis Kommersant, so ime osumljenca našli po Džalilovih telefonskih stikih. Kot so dodali, je Azimov v ponedeljek kupil dva nova telefona in SIM-kartici. Ko je aktiviral eno izmed SIM-kartic, je varnostnim silam izdal svojo lokacijo.

T. J.