Prijeli strelca na francoski srednji šoli, trije hospitalizirani

Vse kaže, da ne gre za teroristični napad

16. marec 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 17:18

Grasse - MMC RTV SLO/STA

Na srednji šoli v mestu Grasse na jugu Francije so bili v strelskem napadu težje poškodovani trije ljudje, pet pa lažje. 17-letnega osumljenca je policija že prijela, imel naj bi psihične težave.

Tri ljudi, ki so bili ranjeni s strelnim orožjem, so odpeljali v bolnišnico. To so bili ravnatelj šole in dva dijaka. Pet ljudi je utrpelo lažje poškodbe v prerivanju, ki je izbruhnilo med paniko po streljanju, so sporočili s francoskega notranjega ministrstva.

Policija je prijela 17-letnega osumljenca, dijaka srednje šole Alexis de Tocqueville. Sodeč po podatkih policije, je bil oborožen s puško, dvema pištolama in dvema granatama. Prve ugotovitve kažejo, da je deloval sam, čeprav so sprva domnevali, da je drugi storilec pobegnil.

Osumljenec ni znan policiji in je bil zgleden dijak, je povedal predsednik regionalne vlade Christian Estrosi. Dodal je, da prve ugotovitve kažejo, da ima morda psihične težave in da preiskava nikakor ne gre v smeri morebitnega terorističnega dejanja.

Predstavnik šolskih oblasti v Nici Emmanuel Ethis je po streljanju na Twitterju sporočil, da so vsa šolska poslopja v kraju zaprli in pozval starše, naj ne hodijo na šolo, kjer se je streljalo, saj so učenci na varnem.

