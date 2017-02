Prijeta še druga osumljenka za umor Kim Džong Nama

Malezija pripravljena izročiti posmrtne ostanke svojcem, ko bodo končani vsi postopki

16. februar 2017

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 07:30

Kuala Lumpur

Malezijske oblasti so pridržale še drugo osumljenko umora Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, in potrdile, da je Severna Koreja zahtevala njegove posmrtne ostanke.

Osumljenko so pridržali v četrtek zgodaj zjutraj po krajevnem času, so prek državne tiskovne agencije Banama sporočile malezijske oblasti in dodale, da je imela osumljenka pri sebi indonezijski potni list, v katerem je navedeno, gre za Siti Aišah, rojeno 11. februarja 1992 v Serangu v Indoneziji. Identificirali so jo s pomočjo nadzornih kamer na letališču.

Tako kot v sredo pridržana 29-letna Doan Ti Huong, ki je - sodeč po potnem listu - iz Vietnama, tudi druga osumljenka ostaja v priporu najmanj en teden, poročanje malezijske agencije povzema Reuters.

Osumljenki severnokorejski agentki?

Iz Južne Koreje in ZDA so sicer takoj po skoraj filmskem umoru (osumljenki naj bi starejšega polbrata severnokorejskega voditelja umorili z neznanim hitro delujočim strupom) prišle informacije, da za umor odgovorna Severna Koreja in da sta bili ženski, ki sta po dogodku z letališča v Kuala Lumpurju pobegnili s taksijem, severnokorejski agentki.

V Severni Koreji medtem sploh še niso uradno potrdili smrti nekdanjega pretendenta za voditelja omenjene države, po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na tri različne predstavnike malezijske vlade, pa se iz ozadja zelo trudijo oblasti v Kuala Lumpurju prepričati, da obdukcija Kim Džong Nama ni potrebna.

Severna Koreja zahteva posmrtne ostanke

Podpredsednik malezijske vlade je sporočil le, da so iz Severne Koreje prejeli zahtevo za izročitev posmrtnih ostankov in da so jih svojcem pripravljeni izročiti takoj, ko bodo končani vsi policijski in drugi postopki.

Malezijska policija je medtem precej skopa z informacijami o umoru - do zdaj so sporočili le, da okoliščine dogodka še niso povsem razjasnjene. Kimu naj bi se med čakanjem na letalo za Macao nenadoma začelo vrteti, opotekel se je do informacijskega pulta in prosil za pomoč. Umrl je na poti v bolnišnico, vmes pa uspel reševalcem še povedati, da ga je nekdo od zadaj zgrabil za glavo.

Živel v izgnanstvu

Kim Džong Nam je bil najstarejši sin pokojnega severnokorejskega voditelja Kim Džong Ila, ki je omenjeni državi vladal od leta 1994 do svoje smrti leta 2011. Dolgo je veljal za očetovega najverjetnejšega naslednika, dokler se ni leta 2001 znašel v nemilosti, ko je s ponarejenim potnim listom skušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po smrti očeta leta 2011 prevzel Kim Džong Un.

Južnokorejska obveščevalna agencija je sicer ob tem sporočila, da je Kim zadnja leta živel med Pekingom, kjer naj bi imel prvo ženo in sina, in polotokom Macao, kjer naj bi imel drugo ženo.

T. K. B.