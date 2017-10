Primer JFK: Objavljenih skoraj 2.900 dokumentov, o nekaterih bodo še odločali

O smrti priljubljenega predsednika kroži vrsta teorij

27. oktober 2017 ob 07:09

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je odredil objavo 2.891 dokumentov v povezavi z atentatom na predsednika Johna F. Kennedyja, objavo nekaterih pa je iz varnostnih razlogov (zaenkrat) blokiral.

Kot je v memorandumu, s katerim je prižgal zeleno luč za objavo dokumentov, zapisal Trump, si ameriška javnost "zasluži, da je v celoti informirana o vseh vidikih tega ključnega dogodka."

Pol leta za pregled še desetine dokumentov

Kot poroča BBC, bo blokiranje objave preostalih dokumentov najverjetneje znova razplamtelo polemike, da želijo oblasti nekatere stvari prikriti, varnostne in obveščevalne agencije so, kot kaže, uspešno pritisnile na predsednika, da nekateri dokumenti še naprej ostanejo neobjavljeni. Ob tem dodajajo, da bodo ameriške oblasti v prihodnjih šestih mesecih še enkrat pregledale neobjavljene dokumente in možno je, da bodo tudi po 26. aprilu ohranili žig zaupno.

Trump, kot je razvidno iz njegovih besed iz memoranduma, sicer temu, da nekateri dokumenti ne bodo objavljeni, ni bil naklonjen. "Nimam izbire, temveč moram danes sprejeti ponovno obdelavo nekaterih dokumentov, kot da bi dovolil potencialno nepopravljivo škodo naši nacionalni varnosti", je še zapisal v memorandumu.

Tiskovni predstavnik Cie je za Reuters dejal, da bo sčasoma objavljenih vseh 18.000 preostalih dokumentov, pri čemer morajo pregledati le še 1 odstotek materiala.

Višji predstavniki administracije niso izdali podrobnosti dokumentov, ki jih je državni arhiv, kot je bilo napovedano v začetku tedna, objavil v četrtek. Že leta 1992 je kongres sprejel zakon, da bo v 25 letih objavljen celoten arhiv o atentatu, v katerem je okoli 5 milijonov strani dokumentov. Ta rok se je iztekel v četrtek, in tako je zdaj na spletni strani državnega arhiva javno objavljena velika večina vseh dokumentov o smrti priljubljenega predsednik, ki je umrl 22. novembra 1963. O njegovi smrti desetletja kroži vrsta teorij zarote, uradno pa velja, da je umrl pod streli Leeja Harveyja Oswalda.

Strokovnjaki, ki preučujejo JFK-jev umor, ne pričakujejo, da bi objava novih dokumentov spremenila ključne podatke o predsednikovem umoru.

Njegova smrt še vedno odeta v tančico skrivnosti

22. november 1963 je datum, ko velika večina takrat živečih Američanov (pa ne le njih) točno ve, kje so bili. Atentat najmlajšega predsednika v zgodovini ZDA spada med najbolj odmevne dogodke 20. stoletja. 22. novembra je bil Kennedy s soprogo Jacqueline na obisku v Dallasu, ko ga je med vožnjo po mestnih ulicah v odprti limuzini, v njej so bili še guverner Teksasa John Connally s soprogo Nelly ter agenti tajne službe, ustrelil Lee Harvey Oswald. Prvi je predsednika zadel v vrat, drugi v hrbet, tretji je ranil guvernerja Johna B. Connallyja, četrti je Kennedyja zadel v glavo. Čez pol ure je Kennedy umrl. Oswalda so prijeli že po 45 minutah, potem pa ga je čez dva dneva, še preden je bila proti njemu vložena obtožnica, med premeščanjem iz enega v drug zapor ustrelil Jack Ruby, lastnik nočnega kluba. Takšna je uradna različica dogodkov v usodnih dneh, v naslednjih desetletjih pa se je pojavila vrsta teorij zarote, od tega, da ga je dal ubiti kubanski predsednik Castro, da se za njegovim umorom skriva Rusija, do tega, da naj bi bil za njegovo smrt odgovorna Cia ali pa mafija. O tem govori na tisoče člankov, knjig in filmov.

"Moji študenti so res skeptični, da je bil edini atentator Oswald," pravi profesor zgodovine na kolidžu Boston Patric Maney. "Težko si predstavljamo, da bi lahko tak posameznik sam umoril predsednika in tako spremenil potek zgodovine. Toda dokazi kažejo na to."

Kennedyjev umor je bil prvi v vrsti politični motiviranih umorov, ki so v 60. letih pretresli ZDA. Kmalu zatem sta v atentatu umrla njegov brat Robert F. Kennedy in borec za človekove pravice Martin Luther King.

