Primer Kim Džong Nama: Osumljenka naj bi za potegavščino dobila 90 dolarjev

Aretirana še dva osumljenca, vsaj sedem ljudi policija še išče

25. februar 2017 ob 18:38

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO

Ena od osumljenk za umor Kim Džong Nama Siti Aišah naj bi po besedah namestnika veleposlanika Indonezije dobila 90 dolarjev za sodelovanje v potegavščini resničnostnega šova, v kateri naj bi poškropila obraz brata sevenokorejskega voditelja z oljem za dojenčke.

25-letna Siti Aišah in namestnik veleposlanika Indonezije v Maleziji Andreano Erwin sta se srečala v Kuala Lumpurju, v polurnem pogovoru pa naj bi indonezijska osumljenka Erwinu povedala, da je dobila denar, da namaže olje za dojenčke po Kimovem obrazu, kar naj bi bil del potegavščine v resničnostnem šovu. "Povedala je le, da jo je nekdo prosil, naj izvede to dejanje. Dejala je, da se je srečala z ljudmi, ki so izgledali kot Japonci ali Korejci," je njuno srečanje povzel Erwin in navedel njene besede, da ji je ena od oseb za sodelovanje plačala 400 malezijskih ringgitov (okoli 90 dolarjev). "Rekla je le, da so ji dali neko vrsto olja, podobnega olju za dojenčke." Malezijski uradniki na njej niso našli nobenih fizičnih znakov učinka kemikalije, še poroča BBC.

Z drugo osumljenko, 28-letno Doan Thi Huong, so se medtem srečali vietnamski uradniki, ki pa niso podali nobenih izjav o srečanju.

Malezijska policija išče več osumljencev

Malezijska policija sicer meni, da so bili atentatorji poučeni, da si morajo takoj po izvedenem dejanju umiti roke. Ob tem so tudi prepričani, da sta indonezijska in vietnamska osumljenka natančno vedeli, kaj počneta, poroča Guardian.

Kot smo poročali, so poročila toksikološke preiskave trupla pokazala, da so atentatorji uporabili strupen živčni strup VX, ki ga Združeni narodi uvrščajo med orožja za množično uničevanje in je prepovedan s Konvencijo o kemičnem orožju.

Malezijska policija je potrdila, da so racije, izvedene ta teden na obrobju Kuala Lumpurja, del preiskave umora. Vodja preiskave, višji policijski uradnik Abdul Samah Mat ni navedel, kaj so ugotovili, dejal je le, da so na predmetih iskali sledi kemikalij, poroča Guardian. Po besedah policije bodo forenzična ekipa, gasilska služba in odbor za atomsko energijo danes začeli s preiskavo letališča za strupene kemikalije, poroča BBC.

V sklopu preiskave sta bila aretirana še ženska iz Vietnama in moški iz Severne Koreje, vsaj sedem osumljencev pa policija še išče.

J. R.