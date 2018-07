Primer Özil še naprej buri duhove, boksar Arik oporeka, da gre za rasizem

Glasen del navijačev Nemčije je nasprotoval igranju Özila in Gündoganu tudi med samim svetovnim prvenstvom, kjer so svetovni prvaki postali največje razočaranje turnirja. Po Özilovem javnem pismu zdaj v Nemčiji poteka burna razprava ali gre res za rasizem, ksenofobijo in šovinizem ali gre za politično razpravo, kjer sta reprezentanta podprla tujega državnika, ki mu ni tuje zmerjanje nemških politikov in tudi kanclerke Angele Merkel z nacisti. Foto: Reuters

Jimmy Durmaz je zaradi nespametnega prekrška, ki je omogočil Nemčiji zmago v zadnjih sekundah nad Švedsko, a na koncu so Švedi napredovali, Nemci pa so izpadli, čez noč v domovini postal tarča izpadov, a se je celotna reprezentanca postavila v bran, kot tudi zveza in vodilni predstavniki javnega življenja. Foto: EPA

Pred finalom nemškega finala v Berlinu so skušali na nemški nogometni zvezi pomiriti duhove, a sledile so blede pripravljalne igre celotne reprezentance, kjer sta bila igralca postala tarča žvižgov in napadov na družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Erdogan v bran: "Nemški reprezentanci je dal vse in veliko pripomogel k njenim uspehom."

24. julij 2018 ob 21:23

Berlin - MMC RTV SLO

Odhod Mesuta Özila iz nemšega elfa, je tudi v torek buril športno javnost v Nemčiji in v Evropi. Debata, ki se je začela s fotografiranjem Özila in Ilkaya Gündogana s turškim predsednikom Recepom Erdoganom, se je sprevrgla v debato o sovražnosti do tujcev.

"V očeh predsednika nemške nogometne zveze Grindela in njegovih pomočnikov sem Nemec, če zmagamo, če pa izgubimo, ...." je kot razlog med drugim zapisal nogometaš in sprožil debato o diskriminaciji tujcev in integraciji priseljencev v Nemčiji. Na nemški zvezi (DFB) so očitke o sovraštvu do tujcev zavrnili, hudi očitki pa so vendarle zelo odmevni in niso osamljeni in prvi v mednarodnem nogometu. Več kot 48 odstotkov vprašanih Nemcev je tudi mnenja, da je Özil žrtveno jagnje po neuspehu reprezentance na SP-ju, kjer so se kot branilci naslova poslovili že po skupinskem delu.

Benzemajev primer vseeno precej drugačen

A težave presegajo nemške meje. Francoz Karim Benzema, ki ima po starših korenine v Alžiriji, je obudil svoje občutke izpred let, ki so povsem podobni kot Özil: "Če zadanem, sem Francoz. Če ne zadanem, sem Alžirec." Vendar znajo Francozi jasno izpostaviti, da si je Benzema za izključitev iz reprezentance in zdajšnjo ignoriranje francoske zveze (FFF) kriv povsem sam, ko se je osebno zapletel v škandal. Benzemajevi osebni prijatelji so leta 2015 namreč s kočljivim posnetkom spolnega odnosa za denar izsiljevali reprezentančnega kolega Mathieuja Valbueno. Benzema je posredoval v korist prijateljev in to med reprezentančnimi pripravami, zaradi česar si je nakopal tudi preiskavo javnega tožilstva

Lukaku podobno čutil v preteklosti

Podobne občutke je v preteklosti imel belgijski reprezentant Romelu Lukaku, ki je na portalu The Player's Tribune v času mundiala objavljenem avtobiografskem prispevku zapisal: "Če je šlo dobro, sem bral časnike, v katerih so me imenovali belgijski napadalec. Če ni šlo dobro, so me imenovali Romelu Lukaku, napadalec, ki izvira iz Konga."

Švedi trdno in takoj stopili ob bok Durzmazu

Podobnih primerov je več. Švedski vezni igralec Jimmy Durmaz, ki ima korenine prav tako v Turčiji, je bil po usodnem prekršku na SP-ju v Rusiji, ki je omogočil zmago Nemčije, deležen številnih žaljivih zapisov na socialnih omrežjih. Prejel je celo grožnje s smrtjo, naperjene vanj in v njegovo družino. A pri tem so se Švedi odločno odzvali, ki so se na prvem treningu po porazu z Nemci javno zbrali ob Durmazu in v kamere enotno zavpili: "Fuck Racism."

"Smo različni, a v osnovi o vrednotah razmišljamo na enak način. Eden drugega moramo podpreti," je pokomentiral napadalec Marcus Berg. Svoje je dodal tudi Durmaz: "To se je zdaj zgodilo meni, a enako se je zgodilo številnim drugim na Švedskem. Pomembno je, da smo zadevo obrnili v pozitivno smer in sprožili debato o tej problematiki." Durmaza so šovinistnični nestrpneži označili za muslimana, a dejansko je njegova družina pripadnika starodavne asirske krščanske manjšine, ki izvira iz območja današnje Sirije.

Reprezentanti omejeni na zahvale Özilu

Nemški nogometaši so medtem glede primera Özil z izjavami bolj previdni. Večina molči, Jerome Boateng, Julian Draxler, Antonio Rüdiger in nekateri posamezniki so se v zapisih na družabnih omrežjih samo zahvalili Özilu za dolgoletne nastope v izbrani vrsti. Napadalni vezist je v 9 letih igranja za Nemčijo zbral kar 92 nastopov in bil ključni mož ob osvojitvi 4. naslova svetovnih prvakov v Braziliji 2014. Za elf je pri tem prispeval kar 23 golov in 40 podaj, s slednjim je absolutni reprezentančni rekorder.

Erdogan pričakovano stopil v bran

Nogometaša in njegov odhod iz nemške vrste je v torek podprl turški predsednik Erdogan in dejal, da se je z dejanjem podprl Turčijo. "Poljubljam njegove oči," je simbolično dejal predsednik in dodal, da rasizma uperjenega zoper Özila, pa tudi proti njegovi veri, ni moč sprejeti: "Nemški reprezentanci je dal vse in veliko pripomogel k njenim uspehom."

Boskar Arik: "Vse, kar Özil trenutno počne, je politično"

A vsaka zgodba ima več plati. Boksar Ünsal Arik, ki je rojen v Nemčiji, a nastopa za Turčijo, je Özila in njegov umik iz nogometne reprezentance ostro obsodil in opozoril, da sta Özil in Gündogan podprla Erdogana v predvolilnem boju in dodal, da sta podprla napačno osebo. "Vse, kar Özil trenutno počne, je politično. Malo naj pogleda, za kaj vse je Erdogan odgovoren in potem razloži, zakaj tako občuduje tega človeka," je dejal v Nemčiji dobro znani boksar za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Znani kritik Erdoganove politike Arik trdi, pri primeru Özil, ki ga je ta sprožil s fotografijami z Erdoganom, vendarle ne gre le za sovraštvo do tujcev. Izjavo nogometaša, da je osebo moč gledati tudi zasebno, ne le v njeni politični vlogi, je označil za največjo neumnost, ki jo je slišal: "To pomeni, da kot predsednik lahko počne vse. Zapira nedolžne, vodi vojne in še vedno ga moramo podpirati?"