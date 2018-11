Posnetek pripadnika plemena Sentinel, ki izstreljuje puščice proti indijskemu helikopterju. Fotografijo so posneli med pregledom otoka s helikopterjem po cunamiju leta 2004. Foto: Reuters Pleme Jarawa je delno izolirano od civilizacije. Foto: Reuters Dodaj v

Pripadniki osamljenega plemena Sentinel ubili ameriškega "misijonarja"

Indijska zakonodaja prepoveduje obiskovanje otoka Sentinel

21. november 2018 ob 18:32,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 21:28

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Pripadniki ogroženega plemena Sentinel, ki jih pred vplivi zunanjega sveta ščiti tudi zakonodaja, so na indijskem otoku Severni Sentinel v Bengalskem zalivu ubili ameriškega popotnika.

Sentinelci bivajo v popolni osamitvi od zunanjega sveta. Indijske oblasti ocenjujejo, da na otoku živi med 35 in 39 ljudi, indijski antropologi pa navajajo številko med 40 in 100. Gre za eno prvih ljudstev, ki je zapustilo Afriko. Znanstveniki ocenjujejo, da so šestdeset kvadratnih kilometrov velik otok Severni Sentinel v Andamanskem otočju naselili pred 60.000 leti, navaja BBC.

Indijska zakonodaja zaradi varnosti javnosti prepoveduje približevanje otoku. Gre za zaščitni ukrep zaradi nevarnosti okužbe plemena, saj njihov imunski sistem po mnenju strokovnjakov ni prilagojen na bolezni, kot so gripa ali ošpice, in bi lahko pokončal celotno populacijo, prav tako pa Sentinelci veljajo za zelo nasilno pleme. Lani so prepovedali tudi fotografiranje in snemanje pripadnikov ljudstva.

Američan John Allen Chau je po poročanju tamkajšnjih medijev plemenu nameraval pridigati nauke krščanstva. 27-letnik je prepričal tamkajšnje ribiče, da so ga odložili v bližini otoka, do katerega je nato priplul s kanujem.

Njegove posmrtne ostanke so prvič opazili 20. oktobra. Policija je zato začela preiskovati umor in zaradi nezakonitega prevoza aretirala ribiče, ki so povedali, da so moškega pripadniki plemena ubili s puščicami in ga vlekli po plaži, nato pa do polovice zakopali v pesek. Policija se je znašla pred zapleteno nalogo, saj pripadnikov plemena ne smejo aretirati, prav tako ne morejo dobiti posmrtnih ostankov Američana.

Pred leti ubili dva ribiča

Chau je sicer po navedbah policije s pomočjo ribičev v preteklosti že štiri- ali petkrat obiskal otok. Sentinelci sicer ne slovijo po gostoljubnosti, že leta 2006 so ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala. Po cunamiju leta 2004 je indijska obalna straža s helikopterjem preletela območje, da bi pregledala stanje na otoku, in pri tem posnela nekaj fotografij, na katerih se vidi, kako pripadniki plemena s plaže streljajo s puščicami proti helikopterju.

Survival International: Nasilnost zaradi strahu po kolonializaciji

"Britanska kolonialna okupacija Andamanskih otokov je odkrila več tam živečih plemen. Na tisoče pripadnikov so pobili, preživel je le majhen del populacije. Zato je njihov strah pred tujci zelo razumljiv," napadalnost plemena pojasnjuje Stephen Corry, direktor organizacije Survival International, ki si prizadeva za ohranitev plemen na Andamanskem otočju. Smrt Američana je označil za tragedijo, ki se ne bi smela zgoditi, a dodal, da so "Sentinelci še enkrat več pokazali, da bi radi imeli mir pred zunanjim svetom, in njihovo željo bi morali upoštevati".

Na Andamanskem otočju poleg Sentinelcev biva še pleme Jarawa, ki so prav tako lovci in nabiralci.

