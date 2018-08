Pritisk na Turčijo: ZDA uvajajo višje carine na uvoz jekla in aluminija

ZDA so podvojile carine na jeklo in aluminij iz Turčije

13. avgust 2018 ob 08:14

Washington,Ankara - MMC RTV SLO, STA

ZDA so uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Carine na jeklo bodo po novem 50-odstotne, na aluminij pa 20-odstotne. Predsednik Donald Trump tako izvaja dodaten pritisk na Ankaro.

Gre za dodatne sankcije zaradi spora glede ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki je v Turčiji priprt že skoraj dve leti in je obtožen podpore terorizmu. Pred tem so ZDA 1. avgusta že uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, v petek pa je ameriški predsednik za Turčijo napovedal še podvojitev dosedanjih 10-odstotnih carin na izvoz aluminija v ZDA in 25-odstotnih carin na izvoz jekla v ZDA.

Turčija je že v petek opozorila, da bo edini rezultat zvišanja carin "škoda v odnosih med državama kot zaveznicama". Z zunanjega ministrstva so napovedali odgovor na ukrepe proti Turčiji in ocenili, da so v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Zaradi napovedanega zvišanja carin se je Turčija, ki je pod vse bolj avtoritarno vladavino predsednika Recepa Tayyipa Erdogana že tako v težavah, znašla še pod večjim pritiskom finančnih trgov. Turška lira je tako v petek padla na rekordno nizko raven v primerjavi z dolarjem in evrom. V zadnjem letu je vrednost lire padla za 40 odstotkov.

Erdogan je sicer v nedeljo dejal, da je padec vrednosti turške lire, ki je bil posledica napovedi višjih ameriških carin, politična zarota. Napovedal je, da bo Turčija poiskala nove trge in zaveznike.

B. V.