Projekcije: na deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini vodi desna sredina

Volilna udeležba precej nižja kot na državnih volitvah

30. april 2018 ob 10:27

Trst - MMC RTV SLO, STA

Na nedeljskih deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) je po prvih projekcijah v vodstvu desnosredinska koalicija predsedniškega kandidata Massimiliana Fedrige.

Spletna stran deželne uprave FJK je objavila prve projekcije, ki se nanašajo na glasove, preštete na 12 voliščih. Vodi desnosredinska koalicija, ki jo na državni ravni vodi Silvio Berlusconi, za predsednika pokrajine pa predlaga predstavnika protiimigrantske Lige Massimiliana Fedrigo.

Desna koalicija je zbrala 52,72 odstotka glasov, na drugem mestu je levosredinska koalicija predsedniškega kandidata Sergia Bolzonella s 30,63 odstotka.

Tretji je kandidat Gibanja petih zvezd Alessandro Fraleoni Morgera s 14,75 odstotka. Četrti je kandidat Pakta za avtonomijo Sergio Cecotti, ki je zbral slab odstotek podpore. Vseh volišč v FJK je sicer 1.369.

Brez slovenskih predstavnikov?

Pripadniki slovenske narodne skupnosti kandidirajo tako na listah desnosredinskih kot tudi levosredinskih strank in gibanj. V deželnem zakonodajnem telesu je doslej soodločal vsaj en slovenski predstavnik.

Zaradi tokratne razpršenosti predstavnikov med strankami obstaja možnost, da nihče izmed kandidatov slovenske narodne skupnosti ne bo izvoljen v deželno upravo, je za RTV Slovenija poročala Mirjam Muženič.

Nižja volilna udeležba

Deželne volitve v FJK so bile v nedeljo med 7. in 23. uro. Volilna udeležba je bila 49,65-odstotna, kar je za slab odstotek manj kot pred petimi leti in za kar 25 odstotkov manj kot na parlamentarnih volitvah v Italiji, ko je bila okoli 75-odstotna. Italijanska tiskovna agencija Ansa tako poroča, da je glasovalo 549.806 ljudi izmed 1.107.415 volilnih upravičencev.

Najvišjo volilno udeležbo so zaznali v okrožju Videm (52,6 odstotka), sledijo Gorica (50,8), Pordenone (49,8), Tolmezzo (47,6) in Trst (43,9).

J. R.