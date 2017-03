Protest več tisoč Indijancev pred Belo hišo proti naftovodu v Severni Dakoti

Indijanska ljudstva ostro nasprotujejo izgradnji naftovoda

10. marec 2017 ob 21:42

Washington - MMC RTV SLO

Več tisoč Indijancev in drugih aktivistov je v Washington prišlo protestirat proti izgradnji naftovoda Dakota Access v Severni Dakoti. Pred hotelom Trump International so postavili tipi.

Indijansko ljudstvo Sioux Standing Rock je vodilo pohod proti Beli hiši, katerega so se udeležile še druge skupine. Ljudstvo Sioux Standing Rock je na sodišču zagovarjalo stališče, da naftovod prečka sveto zemljo, kjer so pokopani njihovi predniki, da ga je vlada odobrila brez ustreznih posvetovanj in da bi okužil njihove zaloge vode.

Jobeth Brownotter, pripadnica ljudstva, ki je prišla iz Južne Dakote, je dejala, da so prišli protestirat za vodo, svoje pravice in za prihodnje generacije, poroča Al Džazira. "Voda je življenje," je dejala. Betsy Richards iz ljudstva Cherokee je opozorila, da bi morala vlada potrebovati soglasje staroselcev za dejavnosti na njihovem ozemlju.

Do pohoda - v okviru katerega so se protestniki ustavili pred Trumpovim hotelom blizu Bele hiše in postavili šotor tipi - je prišlo, medtem ko zvezni sodnik v Washingtonu obravnava prošnjo ljudstev Sioux Standing Rock in Sioux Cheyenne River da se ustavi izgradnja zadnjega dela 1.885-kilometrskega naftovoda, ki bi potekal pod jezerom Oahe blizu vodnega rezervoarja rezervata ljudstva Standing Rock Sioux. Protestniki se zato imenujejo tudi "zaščitniki vode".

Obama izgradnjo ustavil, Trump jo želi pospešiti

Lani novembra, v času administracije predsednika Baracka Obame, je ameriška vojska zavrnila dovoljenje za dokončanje 3,8 milijarde dolarjev vrednega naftovoda, januarja letos pa je Obamov naslednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz za pospešeno odobritev projekta.

Kot je decembra poročal BBC, je Trump lastnik delnic podjetja Energy Transfer Partners, ki naftovod gradi, ima pa tudi delež v podjetju Phillips 66, lastniku četrtine naftovoda. Trumpova tiskovna predstavnica Hope Hicks je takrat dejala, da meni, da je Trump delež v podjetju Energy Transfer Partners medtem prodal.

Ljudstvo Sioux Standing Rock naftovodu nasprotuje že leta. Nazadnje so vzpostavili protestniško šotorišče blizu območja izgradnje in tam vztrajali več mesecev, pridružili pa so se jim na stotine drugih indijanskih ljudstev, prišli so tudi številni aktivisti in veterani ameriške vojske.

B. V.