Protesti in spopadi s policijo v Parizu, Bordeauxu, Lyonu in Toulousu

125.000 protestnikov po vsej Franciji

8. december 2018 ob 11:02,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 21:37

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Na protivladnih protestih po vsej Franciji se je v soboto zbralo 125.000 ljudi. Policija je aretirala okoli tisoč ljudi. 140 je ranjenih, med njimi 20 policistov.

"Položaj je pod nadzorom," je po celodnevnih protestih na tiskovni konferenci sporočil notranji minister Christophe Castaner in napovedal, da bo policija tudi ponoči ostala na mestnih ulicah.

Najbolj pestro je bilo v Parizu, kjer se je zbralo 10.000 protestnikov. Nekateri med njimi so se spopadli s policijo, jih napadli z izstrelki, zažigali avtomobile in uničevali trgovine, vendar je bilo nasilja in škode manj kot na protestih pred tednom dni.

"Zdi se, da je policija tokrat bolje poskrbela za red. Prejšnjo soboto so s solzivcem škropili kar vse povprek," je po protestih dejal eden izmed neuradnih tiskovnih predstavnikov rumenih jopičev Jean-Francois Barnaba.

Policija je v prestolnici posredovala z oklepniki, solzivcem in vodnimi topovi ter aretirala okoli 620 ljudi, ki so bili opremljeni s kladivi in palicami ter podobnim hladnim orožjem. Na Trgu republike se manjše skupine zamaskirane mladine še vedno spopadajo s policisti.

Hudi spopadi med protestniki in policisti so izbruhnili tudi v mestih Bordeaux, Lyon, Toulouse in v drugih mestih.

Slovensko veleposlaništvo v Parizu je izdalo opozorilo, v katerem slovenskim državljanom svetuje previdnost pri potovanju v določene dele države. Zaradi protestov se pojavljajo cestne zapore, izredno previdnost pa svetujejo zlasti zaradi možnosti izbruha nasilja.



"Dejanje 4"

Gre za četrti protestni konec tedna v Franciji. 17. novembra je gibanje rumenih jopičev začelo proteste proti zviševanju cen goriva, na naslednjih sobotah pa so protesti prerasli v protivladne. Predsedniku Emmanuelu Macronu in francoski vladi očitajo, da so njihovi ukrepi v korist le premožnim.

Vlada je po najhujših izgredih v Parizu po revolucionarnem letu 1968 uvedla več ukrepov, med drugim tudi odpovedala načrtovani dvig trošarin. A to protestnikov ni pomirilo. Sobotni protest so označili za "dejanje 4".

Zaradi protestov, ki onemogočajo tudi predbožični turizem, so trgovci po ocenah izgubili za okoli milijardo evrov prihodkov.

Protesti tudi v Belgiji in na Nizozemskem

Po zgledu protestov v Franciji so protesti rumenih jopičev potekali tudi v sosednji Belgiji. V Bruslju je okoli 500 ljudi krenilo proti t. i. evropski četrti, kjer so glavne institucije Evropske unije, kjer pa so naleteli na policijsko zaporo. Da bi preprečili morebitne izgrede, je namreč policija preventivno zaprla četrt tako za pešce kot vozila in na območju postavila barikade.

Policija je prijela 100 ljudi, bilo je nekaj osamljenih primerih spopadov rumenih jopičev s policijo, protestniki so na policijo metali steklenice, policija pa je odgovorila s solzivcem.

Protesti rumenih jopičev so tudi na Nizozemskem, kjer so protesti namenjeni vedno večjemu razkoraku med revnimi in bogatimi. Več sto protestnikov tudi zahteva odstop nizozemske vlade pod vodstvom desnega, liberalnega premierja Marka Rutteja, izstop države iz Evropske unije, znižanje starostne meje za upokojitev ter spremembo okoljevarstvenih ukrepov.

V pristaniškem mestu Rotterdam se je zbralo okoli 200 protestnikov. V Haagu je policija preventivno zaprla območje okoli sedeža vlade. Protesti so napovedani tudi za Maastricht, Eindhoven in Groningen. Rutte je v petek pokazal razumevanje za napovedane demonstracije in sporočil, da je vlada pripravljena na dialog s protestniki.

