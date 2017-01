Protesti proti praznovanju dneva Avstralije na obletnico prihoda britanskih kaznjencev

Kritiki: Datum neobčutljiv do avtohtonih prebivalcev

26. januar 2017 ob 11:38

V Avstraliji praznujejo dan Avstralije, zaradi datuma pa so bili v državi protesti. 26. januar je namreč obletnica prihoda prvih britanskih kaznjencev na celino oziroma, kot pravijo kritiki, začetka pregona avtohtonih prebivalcev.

Medtem ko številni v Avstraliji na praznik organizirajo piknike in prirejajo ognjemete, pa so v nekaterih mestih, tudi v Sydneyju, Melbournu in Perthu, potekali protesti. Protestniki opozarjajo, da je datum praznika neprimeren, saj označuje obletnico prihoda prvih britanskih kaznjencev v deželo leta 1788.

Kot poudarjajo nasprotniki sedanjega datuma praznika, se je takrat namreč začela razlastitev avtohtonih ljudstev, poroča BBC, zato so protesti potekali pod imenom "dan invazije". V Sydneyju, kjer je protestiralo več tisoč ljudi, je neki protestnik želel zažgati avstralsko zastavo, zato so ga aretirali.

Mesto Fremantle na zahodu države je letos preklicalo praznovanje na 26. januar in bo 28. januarja organiziralo "kulturno vključujoče" alternativno praznovanje. Župan Brad Pettit je dejal, da bo njihova proslava "pravzaprav bolj avstralska".

Kateri datum bi bil primernejši?

V državi poteka razprava o spremembi datuma dneva Avstralije. Eden od predlogov je tako 1. marec. Nekdanji minister Ian Macfarlane je pojasnil, da ta datum označuje dan, ko je leta 1901 zvezna vlada po neodvisnosti od Velike Britanije prevzela številne funkcije nekdanjih avstralskih kolonij.

V samem vrhu avstralske konservativne vlade pa pomislekov glede datuma praznika niso pripravljeni sprejeti. Namestnik premierja Barnaby Joyce je tako užalil ljudi, ki pozivajo k spremembi dneva praznovanja. Za sydneyjsko radijsko postajo 2GB je dejal, da mu "postane slabo zaradi teh ljudi, ki hočejo, da se čutimo krive".

"Ne marajo božiča, ne marajo dneva Avstralije, oni so preprosto bedni nezadovoljneži, in želim si, da bi zlezli pod skalo in se za nekaj časa skrili," je še dejal namestnik premierja. Razpravo o spremembi datuma je označil za "ponorelo politično korektnost". Dodal je: "To je dan Avstralije, in če ti ni všeč, ne vem, prijatelj, pojdi delat. Počni nekaj drugega."

Premier Malcolm Turnbull je bil bolj diplomatski. "Menim, da bi morali ohraniti datum. Vsak je upravičen do svojega mnenja, vendar menim, da večina Avstralcev sprejema 26. januar kot dan Avstralije," je po poročanju Slovenske tiskovne agencije dejal v Canberri.

