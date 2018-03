Protesti proti prijetju Puigdemonta, ki ostaja v priporu v Nemčiji

Puigdemont danes pred sodnikom v Schlewigu

26. marec 2018 ob 09:53,

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 20:48

Barcelona - MMC RTV SLO

Na protestih, ki so sledili prijetju nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, je izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih okoli sto ljudi.

Na ulicah Barcelone se je zbralo okoli 50.000 ljudi. Policija je izstrelila opozorilne strele in proti protestnikom uporabila gumijevke, ko so nekateri protestniki vanjo metali jajca, steklenice in pločevinke. V nasilju je bilo ranjenih več kot 92 ljudi, med njimi je 23 policistov. Najmanj štiri protestnike so prijeli.

Sedem ljudi je bilo ranjenih na manjšem zborovanju v mestu Lleida zahodno od Barcelone in eden v kraju Tarragona.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je v pozivu na regionalni televiziji pozval k miru. "Ne dvomim, da bo katalonska družba delovala kot vedno, z nenasiljem," je dejal.

"Zahtevamo, da Nemčija ne izroči Puigdemonta Španiji za zločin, ki je bil izmišljen v politične namene," so sporočili iz gibanja Katalonska narodna skupščina (ANC), ki je pozvalo k protestom. Mnogo protestnikov je nosilo napise, na katerih je v nemščini pisalo "Osvobodite našega predsednika. Ne bodite sostorilci".

Puigdemont ostaja v priporu

Puigdemonta so v nedeljo prijeli v Nemčiji na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala Španija. Nekdanji katalonski predsednik je bil na poti iz Finske v Bruselj. Špansko vrhovno sodišče je v petek izdalo mednarodne priporne naloge za 13 vodilnih zagovornikov samostojnosti. Sodili jim bodo zaradi upora, grozi pa jim do 30 let zapora.

Sodišče v Neumünstru je odločilo, da Puigdemont za zdaj ostaja v priporu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. O morebitni izročitvi španskim organom bo odločalo višje deželno sodišče Schleswig-Holsteina.

Kot je povedala tiskovna predstavnica generalnega tožilstva, se sodišče s tem vprašanjem najverjetneje ta teden še ne bo ukvarjalo, saj je v petek praznik in se večina države posveča pripravam na prihajajočo veliko noč in z njo povezanimi praznovanji. Pojasnila je tudi, da ima sodišče za to odločitev 60 dni časa, a Puigdemontu najbrž ne bo treba tako dolgo čakati.

Puigdemontovi odvetniki se sicer pripravljajo na to, da bo njihov klient dalj časa pridržan v Nemčiji. "Preučujemo vse možnosti, ničesar ne moremo izključiti," je za špansko televizijo TV3 dejal odvetnik Jaume Alonso-Cuevillas. Po njegovem mnenju Puigdemont ne bo zaprosil za azil v Nemčiji, a dodal, da odvetniki ne izključujejo nobene možnosti.

Madrid: Aretacija dobra novica

Španija je aretacijo Puigdemonta že pozdravila. Po besedah namestnice španskega premierja Soraye Saenz de Santamaria je to dobra novica, ki kaže, da institucije delujejo, poročanje španske tiskovne agencije Europa Press povzema nemški DPA.

Agencija Europa Press še poroča, da se je španski premier Mariano Rajoy po aretaciji Puigdemonta še v nedeljo posvetoval z vodji drugih parlamentarnih strank, a podrobnosti s pogovorov niso znane.

Angela Merkel: Španija temelji na vladavini prava

Nemška kanclerka Angela Merkel pravi, da odločitev o morebitnem izgonu nekdanjega katalonskega voditelja ostane le v rokah regionalnih sodnih organov, medtem ko ima Španija pravico odločiti o nadaljnji obravnavi tega primera in reševanju širše katalonske problematike. "Španija je demokratična država, ki temelji na vladavini prava. Nemška vlada je prepričana, da se mora rešitev za konflikt poiskati v španskem pravnem in ustavnem redu," je dejala kanclerka.

Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je ob tem ocenil, da Puigdemontov primer ne bo vplival na odnose med državama.

K. T., B. V.