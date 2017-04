Protestniki po ZDA Trumpa pozivajo k transparentnosti

Množični pretep Trumpovih podpornikov in nasprotnikov

16. april 2017 ob 18:07

Washington, Berkeley - MMC RTV SLO

Po vseh ZDA, v več kot 150 krajih, so potekali protesti, na katerih državljani od predsednika Donalda Trumpa zahtevajo, naj razkrije davčne podrobnosti svoje predsedniške kampanje.

Predsednik Trump je prekinil tradicijo novoizvoljenih predsednikov, saj ni razkril dokumentacije s finančnimi podrobnostmi svoje predsedniške kampanje. Njegovi kritiki želijo vedeti, s kom vse je posloval in ali je prišlo do kakšnega navzkrižja interesov, poroča BBC.

Protesti sredi aprila sovpadajo z rokom vložitve davčne napovedi za davčne zavezance v ZDA. Čeprav ni zakonodaje, ki bi od predsednika zahtevala objavo dokumentacije, so kritiki na predsednikovo poslovanje postali še posebej pozorni, odkar je v javnost prišla novica o Trumpovih davčnih nepravilnostih iz leta 2005.

Pobudnica protestov je profesorica prava Jennifer Taub, ki jo je razjezila izjava ene Trumpovih svetovalk Kellyanne Conway, da Trump ne bo izdal davčne dokumentacije iz časa kampanje, saj to "ljudi ne zanima". Taubova je na Twitterju kampanjo za organizacijo protestov začela že januarja.

Kongresnica Maxine Waters iz Kalifornije, ki se je udeležila protestov v Washingtonu, je dejala, da ima Trumpova administracija veliko težav s transparentnostjo. "Trump je govoril o izsuševanju močvirja in kako bo vse transparentno. Vnovič je lagal," je dodala Watersova in kritizirala tudi nedavno odločitev predsedniške administracije, da dnevnik obiskovalcev Bele hiše ne bo dostopen javnosti, poroča BBC.

Množični pretep v Berkeleyju

Medtem so se v Berkeleyju v zvezni državi Kalifornija spopadli podporniki in nasprotniki predsednika Trumpa. Policija je prijela 21 ljudi, enajst je poškodovanih, sedem so jih prepeljali v bolnišnico, poroča CNN.

Podporniki Donalda Trumpa so se zbrali na "shodu in pikniku ob dnevu domoljubov", le nekaj ur zatem pa so predsednikovi nasprotniki začeli shod v sklopu protestov po vseh ZDA.

Do spopada med skupinama je prišlo v mestnem parku, kjer se je zbralo več sto ljudi. Policija je obe skupini poskusila ločiti s plastično ograjo, a so jo protestniki kmalu porušili in se zapletli v množični pretep. "Prišlo je do večjega števila pretepov, v množico je bilo uperjeno več ognjemetnih raket, spopadajoči so večkrat uporabili solzivec," je v izjavi podala berkeleyjska policija, ki je nato protestnike razgnala s solzivcem, poroča CNN.

J. R.