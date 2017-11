Protestniki v Barceloni zahtevali izpustitev priprtih politikov

Protesti napovedani tudi za nedeljo

11. november 2017 ob 08:42,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 19:47

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

V Barceloni je v soboto več sto tisoč ljudi pozivalo k izpustitvi priprtih katalonskih voditeljev. Proteste sta organizirali vplivni civilnodružbeni gibanji, ki podpirata samostojnost Katalonije, Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural.

Protestniki, po uradnih podatkih policije se je zbralo 750.000 ljudi, so napolnili avenijo Marina, ki poteka od plaže do znamenite cerkve Sagrada Familia. Mnogi so bili odeti v katalonske zastave in z letaki in plakati zahtevali izpustitev priprtih politikov. Njihovi družinski člani so na protestih nastopili z govori.

Gibanji zahtevata izpustitev voditeljev Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta, ki sta od 16. oktobra v priporu zaradi upora, ker naj bi spodbujala več sto protestnikov k oviranju španske policije, ki je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem ko je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice.

Na protestih zahtevajo tudi izpustitev osmih nekdanjih katalonskih funkcionarjev, ki so se po razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra znašli v priporu. Proti njim so sprožili sodne postopke, potem ko je Madrid v odziv na razglasitev odstavil regionalno vlado in razpustil parlament. Za 21. december je španska vlada napovedala nove regionalne volitve.

Puigdemont ostaja v Bruslju

Osem nekdanjih katalonskih ministrov je od preteklega tedna v priporu v Madridu zaradi obtožb upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev. Od četrtka je zaradi istih obtožb priprtih tudi pet nekdanjih poslancev. Predsednica razpuščenega katalonskega parlamenta Carme Forcadell pa je plačala zahtevano varščino in v petek zapustila pripor.

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont je medtem s še štirimi nekdanjimi ministri v Bruslju. Prihodnji teden naj bi stopili pred belgijskega sodnika, potem ko je Španija zanje izdala evropski nalog za prijetje.

Avtonomističnim strankam ni uspelo sestaviti liste

Puigdemontovi stranki PDeCAT se s preostalimi strankami, ki podpirajo neodvisnost, ni uspelo dogovoriti o enotnem nastopanju na prihajajočih predčasnih volitvah. Rok za prijavo kandidatur list oziroma koalicij se je namreč iztekel v torek.

Leva stranka ERC je medtem sporočila, da bo voditelja stranke in podpredsednika razpuščenega parlamenta Oriola Junquerasa, ki je trenutno v priporu, znova postavila za vodilnega kandidiata, na listi stranke pa bo tudi nekaj poslancev, ki so bodisi priprti bodisi v Bruslju.

K. S., J. R.