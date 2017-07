Protestniki v Hamburgu napadli policijsko postajo in zažgali več vozil

Največje proteste pričakujejo v soboto

7. julij 2017 ob 11:13

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Protesti proti vrhu G20 v Hamburgu se nadaljujejo in še stopnjujejo. Protestniki so tako napadli policijsko postajo in zažgali več policijskih vozil. V četrtek je bilo poškodovanih 76 policistov in neznano število protestnikov.

Zgorelo je še več drugih vozil - po podatkih nemške tiskovne agencije DPA med 25 in 30.

Na stotine protestnikov v različnih predelih mesta je poskušalo prodreti skozi varnostne barikade okrog prizorišča srečanja skupine G20. Policija je z vodnim topom razgnala demonstrante, ki so blokirali pot, po kateri naj bi na prizorišče srečanja prispel ameriški predsednik Donald Trump.

Preberite tudi:

Hamburg: Prvo dvostransko srečanje Putina in Trumpa



Protestom se po poročanju DPA-ja namerava pridružiti tudi newyorški župan Bill De Blasio, eden ostrejših Trumpovih kritikov v ZDA. V soboto bo tako eden glavnih govorcev na shodu.

V četrtek poškodovanih več kot 70 ljudi

Že v četrtek so potekali spopadi med protestniki in policijo. BBC poroča, da so se začeli, ko je policija napadla maskirane protestnike na shodu z naslovom "Dobrodošli v peklu", ki se ga je udeležilo 12.000 ljudi. Policija je uporabila vodni top in solzivec ter gumijevke zoper protestnike, ti pa so uporabili steklenice in kamne ter pirotehniko.

Policija je sporočila, da je bilo v izgredih poškodovanih 76 policistov. Enega so odpeljali v bolnišnico, saj je imel zaradi pirotehničnega sredstva poškodovane oči. Podatkov o številu poškodovanih protestnikov pa policija nima.

Protestniki se v Hamburgu zbirajo že vse od nedelje, zato je mesto na severu Nemčije ves čas pod strogimi ukrepi nadzora. Najbolj množičen protest je napovedan za soboto. Na njem pričakujejo 100.000 ljudi, ki naj bi jih nadziralo 20.000 policistov.

B. V.