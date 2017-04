Protestniki v Skopju vdrli v parlament

Množični protesti ob imenovanju Talata Džaferija za predsednika parlamenta

27. april 2017 ob 20:41,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 20:43

Skopje - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Makedonski parlament je po večmesečni politični krizi za novega predsednika parlamenta imenoval Talata Džaferija. Medtem so protestniki vdrli v stavbo parlamenta in poškodovali več oseb.

Makedonski parlament je z večino za novega predsednika t. i. sobranja izglasoval poslanca albanskega rodu Talata Džaferija, sicer člana Demokratične unije za integracijo (DUI). Zanj so glasovali socialdemokrati Zorana Zaeva in predstavniki treh albanskih strank. Poslanci konservativne stranke VMRO-DPMNE pod vodstvom Nikole Gruevskega so nad odločitvijo ogorčeni, poroča RTS.

Nekaj sto protestnikov, podpornikov VMRO DPMNE-ja in gibanja Za skupno Makedonijo, se je v odziv na imenovanja Džaferija pozno popoldne zbralo pred sobranjem. Nekaj zamaskiranim protestnikom je uspelo vdreti v parlament, kjer je izbruhnil vsesplošni kaos. Protestniki so poškodovali predsednika socialdemokratov Zaeva in pretepli nekaj novinarjev. Po poročanju RTS-a naj bi ob tem vzklikali, da gre za puč.

Al Džazira Balkans medtem sporoča, da naj bi zamaskirani protestniki poslance v parlamentu držali za talce.

Nejasnosti glede vladnega mandata

Po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah je makedonski predsednik Gjorgje Ivanov mandat za sestavo vlade sprva dal vodji konservativne stranke VMRO-DPMNE in nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu, a mu vlade ni uspelo sestaviti, zato je predsedniku vrnil mandat. Ta naj bi tako pripadel predsedniku drugouvrščenih makedonskih socialdemokratov (SDSM) Zoranu Zaevu, a mu je predsednik Ivanov mandat že dvakrat odrekel, tudi po tistem, ko mu je Zaev predložil zahtevane podpise o večinski podpori v parlamentu. Pridobil je podpise 67 izmed 120 poslancev.

Medtem je predsedniku Ivanovu komisar za sosedsko politiko in širitev Evropske unije Johannes Hahn sporočil, da mora Zaevu oziroma njegovi koaliciji s tremi strankami Albancev omogočiti, da poskuša sestaviti vlado.

J. R.