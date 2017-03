Prva ženska na čelu Južne Koreje po aretaciji že v priporu

Obtožena korupcije in zlorabe oblasti

31. marec 2017 ob 08:48

Seul - MMC RTV SLO/STA

Le dan za tem, ko so oblasti aretirale južnokorejsko predsednico Park Gen Hje zaradi obtožb korupcije in zlorabe položaja, je ta že prispela v zapor v bližini Seula. Ob prihodu v zapor jo je kljub zgodnji jutranji uri pričakalo več deset podpornikov.

Tožilstvo ima zdaj 20 dni časa, da vloži uradno obtožnico proti Parkovi. Če se bo proti njej začel sodni proces in jo bodo spoznali za krivo, ji grozi najmanj 10 let zapora.

65-letna Parkova je tretji južnokorejski voditelj, ki so ga aretirali zaradi korupcije. Južna Koreja je četrto največje azijsko gospodarstvo, v državi pa sta politika in podjetništvo tesno stkana. Čun Du Hvan in Roh Te Vu, ki sta državo vodila v 80. in 90. letih, sta morala po izteku mandata prav tako za zapahe.

S položaja odstavljena decembra

Parkovo so v petek po maratonskem zaslišanju prijeli na podlagi naloga za aretacijo, ki ga je izdalo sodišče v Seulu zaradi obtožb o podkupovanju, zlorabi oblasti in izdajanja državnih skrivnosti.

"Njena aretacija je upravičena in potrebna, ker so glavne obtožbe upravičene, obstaja pa tudi tveganje, da bi bili dokazi uničeni," so sporočili s sodišča.

Južnokorejski parlament je Parkovo, prvo žensko na čelu Južne Koreje, zaradi korupcijskega škandala odstavil decembra lani, ustavno sodišče pa je nato odstavitev potrdilo februarja letos, s čimer je izgubila imuniteto. Njen odstop je na ulicah zahtevalo na milijone Južnokorejcev.

Če Sun Sil, tesni prijateljici Parkove, ki ima glavno vlogo v tem korupcijskem škandalu, že sodijo, ker je vodilne južnokorejske družbe prisilila, da so njenim nepridobitnim organizacijam donirale skoraj 70 milijonov vonov, ki naj bi si jih nato prisvojila.

K. S.