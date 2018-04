Prva ženska na čelu nemških socialdemokratov

Andrea Nahles pred težko nalogo reforme stranke

Wiesbaden - MMC RTV SLO, STA

Nemški socialdemokrati (SPD) so na izrednem kongresu stranke v Wiesbadnu za novo predsednico stranke izvolili 47-letno Andreo Nahles, ki bo prva ženska na čelu stranke v 155-letni zgodovini.

Nahlesova je dobila 66,35 odstotka glasov podpore. Za prihodnjo predsednico jo je vrh stranke sicer potrdil že februarja, vendar je do uradnega glasovanja stranko vodil Olaf Scholz, finančni minister v novi vladi.



V boju z 41-letno nekdanjo policistko in županjo Flensburga Simono Lange, za katero velja, da je nekoliko bolj levo usmerjena, je Nahlesova veljala za jasno favoritinjo. Podprli so jo številni vidnejši člani stranke, tudi njen predhodnik Martin Schulz.

V prejšnji veliki koaliciji nemške kanclerke Angele Merkel je Nahlesova zasedala položaj ministrice za delo, pred tem pa je bila tudi generalna sekretarka SPD-ja. Po zadnjih parlamentarnih volitvah je zasedla položaj vodje poslanske skupine stranke v parlamentu.

Naloga nove predsednice bo, da stranko po zgodovinskem porazu na septembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih je SPD osvojil zgolj 20,5 odstotka glasov, znova okrepi. Nasledila bo Schulza, ki se je od vodenja stranke po manj kot letu dni poslovil sredi februarja, čeprav so ga na čelo stranke pred slabim letom potrdili s kar stoodstotno podporo.

SPD neenoten o veliki koaliciji

SPD od marca skupaj s konservativno unijo CDU in CSU tvori novo veliko vladno koalicijo, čeprav so temu takoj po volitvah nasprotovali. Nahlesova je po propadu pogajanj med CDU-jem, CSU-jem, Zelenimi in liberalci podpirala pogajanja o novi veliki koaliciji. Langejeva je bila na drugi strani proti. Stranko trenutno glede na javnomnenjske ankete podpira manj kot 20 odstotkov Nemcev.

"Stranko je mogoče reformirati tudi med delovanjem v vladni koaliciji. To se bom trudila dokazati, začenši z jutrišnjim dnem," je Nahlesova po poročanju Deutsche Wella nagovorila delegate. Nemški The Local navaja, da je Nahlesova, mati samohranilka, znana po svojih odločnih, dramatičnih in humornih javnih nastopih.

