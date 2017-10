Prve obtožnice v preiskavi domnevnih Trumpovih vezi z Rusijo

Trump: Gre za lov na čarovnice

28. oktober 2017 ob 11:47

Washington - MMC RTV SLO, STA

Velika zvezna porota je potrdila prve obtožnice v preiskavi ruskega vpletanja v lanske predsedniške volitve v ZDA, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller.

Obtožnice so v skladu z odločitvijo zveznega sodnika zapečatene, tako da njihova vsebina ni znana, bi pa lahko tisti, na katere se nanašajo, bili aretirani že v ponedeljek.

Ameriške obveščevalne agencije so že januarja zaključile, da ni nobenega dvoma, da se je Rusija vmešavala v volitve z namenom, da bi pomagala aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu premagati demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, med drugim s hekerskimi napadi, objavami elektronske pošte in diskreditiranjem kampanje Clintonove na spletnih družbenih omrežjih.

Vprašanje, ki ga preiskuje Mueller, pa je, ali so Ruse pri tem podpirali sodelavci Trumpove kampanje. Trump sicer to odločno zavrača in vztraja, da je preiskava "lov na čarovnice". Tudi v Kremlju očitke na svoj račun ves čas zanikajo.

Odstavitev direktorja FBI-ja

Muellerja je na čelo preiskave maja letos imenovalo ameriško pravosodno ministrstvo, potem ko je Trump odstavil direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesa Comeyja, ki je vodil zvezno preiskavo o morebitnem sodelovanju predsednika oziroma njegovih sodelavcev z Rusijo.

Na petkovo poročanje CNN-a o potrditvi obtožnic se je Trump v svojem slogu odzval na Twitterju. V tvitu je predvsem spomnil na nedavna medijska poročila, da naj bi predsedniška kampanja Clintonove in nacionalni odbor njene demokratske stranke v času volilne kampanje lani plačala za preiskavo domnevnih povezav Trumpovega štaba z Rusijo.

A. P. J.