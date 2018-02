Prvi mož Nata: Do leta 2024 naj bi dvoodstotno financiranje doseglo 15 držav

Nato z novo misijo za urjenje vojaških sil

15. februar 2018 ob 11:12

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Sklepni dan dvodnevnega zasedanja obrambnih ministrov Nata, ki se ga udeležuje tudi slovenska obrambna ministrica Andreja Katič, je namenjen predvsem razpravi o Natovi prihodnji vlogi pri urjenju iraških sil in odnosu z Rusijo.

Prvi dan zasedanja je med drugim zaznamoval nov poziv ZDA in vodstva Nata članicam zavezništva, naj krepijo svoje obrambne izdatke, je poročal dopisnik RTV Slovenija Matjaž Trošt. Tako ameriški obrambni sekretar Jim Mattis kot prvi mož zavezništva Jens Stoltenberg sta v četrtek poudarila, da je krepitev obrambnih izdatkov nujna za verodostojnost, pravično delitev bremen v zavezništvu in varnost zaveznic. Mattis je pozivu k povečanju obrambnih izdatkov dodal tudi stališče, da prispevek vojaških enot v misije Nata ne pomeni, da zaveza glede dveh odstotkov BDP-ja za obrambo zanje ne velja. Med državami, ki so daleč od dveh odstotkov, je tudi Slovenija, ki je pri približno pri enem. Predstavniki Slovenije sicer večkrat poudarjajo, da je država zgledna glede prispevka v misijah.

Prvi mož Nata je izrazil pričakovanje, da bo dvoodstotno zavezo letos doseglo osem držav članic, čez šest let pa naj bi bilo takih držav 15.

Stoltenberg: Ne želimo si nove hladne vojne

Pri Natu nadgrajujejo poveljniško strukturo, s čimer naj bi izboljšali mobilnost sil zavezništva in tudi s tem okrepili odvračalno držo. Ministri so dosegli dogovor o vzpostavitvi novega poveljstva za Atlantski ocean, ki naj bi se osredotočilo na zaščito pomorskih povezav čez Atlantik, in novega zalednega poveljstva, ki naj bi izboljšalo gibljivost sil in opreme po Evropi. Stoltenberg je včeraj znova zavračal stališča, da je nadgradnja poveljniške strukture namenjena oboroževalni tekmi z Rusijo ali izzivanju vzhodne sosede. Poudaril je, da si v Natu ne želijo nove hladne vojne.

Ministri naj bi danes dosegli dogovor o začetku načrtovanja Natove misije za urjenje vojaških sil, ki naj bi jo potem zagnali na vrhu zavezništva julija v Bruslju.

K. T., Matjaž Trošt, RTV Slovenija