Prvi prebežniki po "humanitarnem koridorju" iz Libije prileteli v Italijo

Po ocenah Afriške unije v Libiji kar 700.000 prebežnikov

23. december 2017 ob 19:45,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 19:53

Rim - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po "humanitarnem koridorju" je iz libijskih centrov za pridržanje v Italijo prispela skupina 162 prebežnikov iz Eritreje, Etiopije, Somalije in Jemna, je sporočil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Prebežniki so po več mesecih trpljenja v Libiji v Rim prispeli z dvema vojaškima letaloma. Med njimi je 110 žensk in otrok, tudi tri tedne star dojenček, ki se je rodil v taborišču, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Večino prebežnikov bo v času obravnave prošnje za azil v zatočiščih po državi gostila italijanska Rimskokatoliška cerkev, je sporočila humanitarna organizacija Karitas.

"Humanitarni koridor bi moral biti Italijanom v ponos," je ob prvi premestitvi povedal italijanski notranji minister Marco Minniti in dodal, da je to šele začetek, saj bodo s preseljevanjem po koridorju poskušali nadaljevati. UNHCR predvideva, da je v libijskih vladnih centrih za pridržanje nameščenih okoli 18.000 ljudi, 10.000 pa jih nameravajo premestiti v prihajajočem letu. Afriška unija medtem opozarja, da je dejansko število prebežnikov v Libiji okoli 700.000, UNHCR pa je 44.000 izmed njih popisal kot begunce in prosilce za azil.

Libija je še vedno glavna odhodna točka za številne prebežnike, ki se skušajo prebiti v Italijo in s tem v Evropo. Sredozemsko morje skušajo prečkati v najrazličnejših plovilih. Na pot pa čakajo v zelo slabih razmerah v Libiji, kjer sicer že vse od padca režima Moamerja Gadafija leta 2011 vlada kaos. Da bi položaj v Libiji vendarle izboljšali, je Italija začela projekt neposrednega humanitarnega koridorja, v okviru katerega rešujejo tiste, ki si po mednarodnem pravu zaslužijo mednarodno zaščito.

Poleti je Italija z Libijo dosegla dogovor, da se vse ljudi, ki jih prestrežejo v libijskih teritorialnih vodah, vrne nazaj v Libijo. Italija v zameno pomaga libijski obalni straži z opremo in usposabljanjem. Ukrep je krepko zmanjšal število prebežnikov, ki dosežejo Italijo.

Nehumane razmere v Libiji

Po drugi strani je to še poslabšalo humanitarni položaj v Libiji, kjer se je zgostilo veliko število prebežnikov iz Afrike, tako tistih, ki bežijo pred oboroženimi spopadi, kot tudi tistih, ki si zaradi nevzdržnih razmer želijo boljšega življenja. Nekateri prebežnike v Libiji celo prodajajo kot sužnje, so pokazala poročila medijev.

Po ocenah Organizacije za migracije je letos pri poskusih prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 3.100 ljudi, italijansko obalo pa je letos tudi s pomočjo humanitarnih organizacij, ki z ladjami rešujejo brodolomce, doseglo okoli 118.000 ljudi.

J. R.