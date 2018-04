Prvi Slovenec iz desne koalicije v parlament Furlanije - Julijske krajine

Prepričljiva zmaga Massimiliana Fedrige iz Lige

30. april 2018 ob 10:27,

zadnji poseg: 30. april 2018 ob 17:24

Trst - MMC RTV SLO, STA

V deželni parlament Furlanije - Julijske krajine sta se ob prepričljivi zmagi kandidata Lige Massimiliana Fedrige uvrstila tudi dva Slovenca - Igor Gabrovec in Danilo Slokar.

Slokar je postal šele prvi Slovenec, ki mu je preboj v deželni parlament uspel iz desnosredinske koalicije, saj je zastopal protiimigrantsko stranko Liga, iz vrst katere je tudi prepričljivi zmagovalec Fedriga.

Slovence bo na deželni ravni predstavljal še Igor Gabrovec iz stranke Slovenska skupnost, ki je del levosredinske koalicije. Slovenska skupnost se je z Demokratsko stranko dogovorila, da mora zbrati vsaj odstotek, da izbere svojega predstavnika v parlament, kar ji je tudi uspelo.

Fedriga je sicer zmagal s kar okoli 57 odstotkov podpore. Sledi mu kandidat leve sredine Sergio Bolzonello, ki je z dobrimi 26 odstotki podpore krepko zaostal. Tretji je kandidat Gibanja petih zvezd Alessandro Fraleoni Morgera, četrti pa kandidat Pakta za avtonomijo Sergio Cecotti.

Med strankami je zmagovalka Liga s 35 odstotki, sledi Demokratska stranka z 18 in Naprej, Italija z 12 odstotki. Slovenska skupnost se je z okoli 1,3 odstotka glasov uvrstila na 11. mesto med strankami.

Vodji slovenske manjšine ne pričakujeta pretresov

Vodij krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji Rudija Pavšiča in Walterja Bandlja zmaga desnosredinske koalicije na deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) ni presenetila. Novost je, da ima Slovenija predstavnika iz desnega pola, večjih pretresov za Slovence pa ne pričakujeta.

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Pavšič je navedel, da bo Fedriga ohranil določeno raven odnosa do slovenske skupnosti, saj je že pred volitvami večkrat spregovoril o oblikovanju stalnega omizja za slovensko manjšino. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo "njegove besede, njegove obljube držale".

Medtem pa je vodja Sveta slovenskih organizacij (SSO) Bandelj izrazil obžalovanje ob zmagi desnosredinske opcije, saj so bili običajno do zdaj vedno bolj na levem političnem polu. Za slovensko skupnost je vesel, da bo v deželnem svetu tudi Slokar iz Lige, saj bi to lahko bila prednost pri dialogu s Fedrigo glede problematik slovenske manjšine.

Pavšič je dodal, da je Slokar prvi Slovenec v zgodovini dežele, ki je zmagal na kandidatni listi desnosredinske opcije. Sicer pa po njegovem mnenju to predvsem kaže na okrepitev desnice v pokrajini, kar je bilo razvidno že na parlamentarnih volitvah marca.

Nižja volilna udeležba

Deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini so bile v nedeljo med 7. in 23. uro. Volilna udeležba je bila 49,65-odstotna, kar je za slab odstotek manj kot pred petimi leti in za kar 25 odstotkov manj kot na parlamentarnih volitvah v Italiji, ko je bila okoli 75-odstotna.

Najvišjo volilno udeležbo so zaznali v okrožju Videm (52,6 odstotka), sledijo Gorica (50,8), Pordenone (49,8), Tolmeč (47,6) in Trst (43,9).

J. R.