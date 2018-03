Puigdemont Kataloncem: Nikoli se ne bom predal

27. marec 2018 ob 19:30

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki v priporu v Nemčiji čaka na morebitno izročitev Španiji, je po besedah njegovega odvetnika poudaril, da se v boju za neodvisnost Katalonije "ne bo nikoli predal".

"V sporočilu svojim Kataloncem je povedal, da se ne bo nikoli predal. Sporočil jim je tudi, da imajo pravico, da izrazijo svojo željo za neodvisnost in republiko v Kataloniji," je povedal odvetnik Gonzalo Boye, ki je Puigdemonta obiskal v priporu v Nemčiji. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je dodal, da se bo Puigdemont "boril, dokler ne bo zmagal".

Po odvetnikovih besedah Puigdemont, ki ga je nemška policija na podlagi evropskega pripornega naloga prijela v nedeljo, "popolnoma zaupa nemškemu pravosodnemu sistemu". Ta bo namreč odločal o njegovi izročitvi Španiji.

Sodišče v Neumünstru je v ponedeljek sicer odločilo, da Puigdemont za zdaj ostaja v priporu. O morebitni izročitvi španskim organom bo odločalo višje deželno sodišče Schleswig-Holsteina, a po poročanju nemških medijev najverjetneje ne bo odločilo v tem tednu.

Za odločitev ima sodišče 60 dni časa, lahko pa zaprosi še za dodatnih 30 dni. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, običajno ljudi, ki jih aretirajo na podlagi evropskega pripornega naloga, že pred iztekom tega roka izročijo državi, ki ga je izdala.

Puigdemont je bil aretiran na poti iz Finske v Bruselj, kjer živi od lanskega oktobra, ko ga je odstavila španska vlada. Pred tem je potekal referendum o samostojnosti Katalonije, ki ga je Madrid označil za nezakonitega. Puigdemont se je v Bruselj zatekel pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora.

B. V.