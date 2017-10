Puigdemont neuradno na sestanku z Junckerjem - seja parlamenta preložena za eno uro

Katalonija v pričakovanju parlamentarne seje

10. oktober 2017 ob 15:13,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 18:12

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Katalonski voditelj Carles Puigdemont je težko pričakovano sejo katalonskega parlamenta prestavil za vsaj eno uro. Katalonski vodja naj bi se trenutno sestajal s predsednikom parlamenta in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, poroča Euronews.



Španska vlada je predtem pozvala predsednika katalonske vlade Puigdemonta, naj ne stori "ničesar nepovratnega" in ne razglasi neodvisnosti.

"Rad bi zaprosil gospoda Puigdemonta, naj ne stori ničesar nepovratnega, naj ne stopi na pot brez vrnitve, naj ne poda enostranske razglasitve neodvisnosti in naj se vrne k zakonom," je dejal tiskovni predstavnik španske vlade Inigo Mendez de Vigo, ki je tudi minister za izobraževanje. Kot je dodal, ima Puigdemont še čas, da stori korak nazaj.

Pozivom proti razglasitvi neodvisnosti se je pridružil tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. "Prosim vas, da v vaših namerah spoštujete ustavni red in ne oznanite odločitve, ki bi naredila dialog nemogoč. Raznolikost ne bi smela voditi h konfliktu, katerega posledice bi bile slabe za Katalonijo, Španijo in celotno Evropo," je dejal Tusk.

Tusk, nekdanji poljski premier, je v govoru sicer poudaril tudi svojo izkušnjo z nasiljem iz časa, ko je bil protikomunistični aktivist v osemdesetih. Zato je španskega premierja Mariana Rajoya pozval k rešitvi položaja brez uporabe sile.

Macron: Gre za notranjo zadevo Španije

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred srečanjem z nemško kanclerko Angelo Merkel v Frankfurtu dejal, da Evropska unija ne sme prevzeti vloge mediatorja v špansko-katalonskem konfliktu.

"Gre za notranjo zadevo Španije," je dejal Macron in dodal, da naloga voditelja Francije ni mediacija v omenjenem konfliktu, poroča Guardian.

Sturgeonova: Katalonija ima pravica, da odloča o svoji prihodnosti

Škotska premierka Nicola Sturgeon je dejala, da je napočil čas, da se sprti strani vsedeta za pogajalsko mizo. "Čas je za pogovore in pot naprej. Pot naprej, ki bo spoštovala zakonodajo, vendar tudi pot, ki bo spoštovala demokracijo in pravico katalonskega ljudstva, da samo odloča o svoji prihodnosti," je poudarila premierka.

Lokalna televizija: razglasitve ne bo

Poročanja o morebitni razglasitvi neodvisnosti Katalonije so si sicer nasprotujoča. Premier Puigdemont je pred dnevi zatrdil, da referendumska zakonodaja, ki jo bodo katalonske oblasti upoštevale, predvideva razglasitev neodvisnosti. Katalonska televizija TV3 sicer poroča, da naj razglasitve neodvisnosti danes ne bi bilo. Puigdemont naj bi izide referenduma o neodvisnosti predstavil kot osnovo za utemeljitev pravice Katalonije, da kmalu sproži odcepitev od Španije.

TV3 se pri poročanju sklicuje na skrivaj posnet pogovor med namestnikom katalonskega premierja Oriolom Junquerasom in Jordijem Cuixartom iz civilnodružbenega gibanja Omnium Cultural, ki si prizadeva za neodvisnost. Junqueras v posnetku napove, da Puigdemont ne bo navedel konkretnega datuma za razglasitev neodvisnosti, na kar mu Cuixart odgovori, da bo CUP ponorel. CUP je separatistična stranka, ki se zavzema za takojšnjo in enostransko razglasitev neodvisnosti.

Strogo varovanje pred parlamentom

Katalonska policija Mossos d'Esquadra je pred poslopjem namestila svoje enote, že v jutranjih urah pa je zaprla Parc de la Ciutadella. Oblasti te ukrepe utemeljujejo z varnostnimi razlogi po množičnih demonstracijah v nedeljo, na katerih so tisoči protestirali proti načrtom odcepitve od Španije

Vplivno civilnodružbeno gibanje Katalonska narodna skupščina (ANC) je medtem objavilo poziv ljudem, naj se postavijo za neodvisnost.

V zadnjih dneh se krepijo pozivi Puigdemontu, dolgoletnemu borcu za neodvisnost Katalonije, naj se odpove morebitni razglasitvi neodvisnosti. Nasprotniki poudarjajo tudi vprašljivo legitimnost referenduma zaradi le 43-odstotne udeležbe, čeprav se je po podatkih regionalne vlade okoli 90 odstotkov ljudi izreklo za neodvisnost.

Erjavec poudarja spoštovanje pravnega reda

Na Brdu pri Kranju se je sestal koordinacijski odbor ministrov Slovenija in Italije. Med njimi sta zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano, ki sta se pogovarjala tudi o vprašanju Katalonije. Vodji diplomacije sta poudarila pomen spoštovanja pravnega reda.

Slovenski minister je spomnil, da imamo v Sloveniji to izkušnjo in smo, ko smo se osamosvajali, to počeli v skladu s pravnim redom in v skladu z našo ustavo. Izrazil je še upanje, da bo med Barcelono in Madridom čim prej vzpostavljen dialog, saj bi nadaljevanje obstoječega stanja pomenilo stopnjevanje napetosti, to pa ima lahko slabe posledice.

"Globoko spoštujemo špansko ustavno enotnost in upamo, da ta ne bo postavljena pod vprašaj, saj je spoštovanje španske ustave nujno za ohranjanje pravne države," pa je poudaril italijanski zunanji minister.

