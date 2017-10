Puigdemont se ni izrekel o neodvisnosti, le pozval k dialogu

Čimprejšnji dialog

16. oktober 2017 ob 08:55

Barcelona - MMC RTV SLO

Katalonski voditelj Carles Puigdemont v pismu španskemu premierju Marianu Rajoyu ni jasno odgovoril, ali je ali ni razglasil neodvisnost, temveč ga je pozval k dialogu v prihodnjih dveh mesecih.

"Naša ponudba za dialog je iskrena, kljub vsemu kar se je zgodilo," je Puigdemont zapisal v pismu, ki ga je objavil lokalni katalonski časopis. Kot je znano, je Rajoy pretekli teden postavil ultimat, da mora Puigdemont do danes do 10. ure odgovoriti, ali je ali ni razglasil neodvisnost Katalonije. Kot poroča Reuters, pa v danes objavljenem pismu ni eksplicitno odgovoril na vprašanja, temveč je zapisal, da se morata čimprej srečati z Rajoyem in v prihodnjih dveh mesecih začeti dialog.

K. T.