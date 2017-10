Puigdemont se ni izrekel o neodvisnosti, Madrid podaljšal rok do četrtka

Čimprejšnji dialog

16. oktober 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 11:48

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Katalonski voditelj Carles Puigdemont v pismu španskemu premierju Marianu Rajoyu ni jasno odgovoril, ali je ali ni razglasil neodvisnost, temveč ga je pozval k dialogu v prihodnjih dveh mesecih. Madrid je rok za izjasnitev glede neodvisnosti podaljšal do četrtka, potem bo prevzela nadzor nad Katalonijo.

"Naša ponudba za dialog je iskrena, kljub vsemu, kar se je zgodilo," je Puigdemont zapisal v pismu, ki ga je objavil katalonski časopis. "V prihodnjih dveh mesecih je naš glavni cilj dialog in da lahko mednarodne, španske in katalonske institucije in osebnosti, ki so pripravljene na sodelovanje, poiščejo pot do njega."

Španska vlada bo prevzela neposreden nadzor nad KAtalonijo, če katalonski voditelj do četrtka do 10. ure ne konča postopka o razglasitvi neodvisnosti, je v odgovoru na Puigdemontovo pismo dejala podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria. "Puigdemont ima še vedno možnost, da začne razreševati situacijo, odgovoriti mora z da ali ne glede razglasitve neodvisnosti," je dejala.

Kot je znano, je Rajoy pretekli teden postavil ultimat, da mora Puigdemont do danes do 10. ure odgovoriti, ali je ali ni razglasil neodvisnost Katalonije. Kot poroča Reuters, pa v danes objavljenem pismu ni eksplicitno odgovoril na vprašanja, temveč je zapisal, da se morata čimprej srečati z Rajoyem in v prihodnjih dveh mesecih začeti pogovore.

Katalonija je 1. oktobra izvedla referendum, ki ga je zaznamovalo nasilje zvezne policije. Madrid referenduma, ki ga je že predtem ustavno sodišče označilo za nezakonitega, na katerem se je večina udeležencev (volilna udeležba je bila 42-odstotna) izrekla za neodvisnost Katalonije, ne priznava. Puigdemont je prejšnji torek izrekel simbolično neodvisnost, njegova stranka je podpisala tudi deklaracijo neodvisnosti, dejansko pa neodvisnosti ni razglasil, temveč je pozval k pogajanjem glede prihodnosti pokrajine. Španski premier Mariano Rajoy je potem pozval Puigdemonta, naj do danes jasno pove, ali je Katalonija ali ni razglasila neodvisnost.

Če bi Katalonija razglasila neodvisnost, bi lahko Madrid v skladu s 155. člen ustave pokrajini odvzel avtonomijo. V Španiji sicer omenjenega člena še nikoli doslej niso uporabili in tudi ni jasno, katere konkretne ukrepe bodo uveljavljali.

V uradu španskega premierja še niso potrdili, da so prejeli Puigdemontovo pismo.

Na sodišču vodja katalonske policije

Danes naj bi se na sodišču v Barceloni zglasil vodja katalonske policije Josep Lluis Trapero, ki ga bodo zaslišali glede aktivnosti pred referendumom, in sicer bo moral pojasniti, ali njegove enote, Mossos d'Esquadra, namerno niso želele delovati v skladu s sodbo vrhovnega španskega sodišča, ki je referendum prepovedalo. Uradna preiskava zaradi vstaje je proti Traperu sicer stekla, ker njegove enote niso pomagale policistom civilne garde, ki so obtičali v stavbi katalonske vlade, potem ko jo je obkrožilo več desettisoč zagovornikov neodvisnosti. Zaradi organiziranja shodov pred poslopjem bosta zaslišana tudi vodja civilnih združenj Assamblea Nacional Catalana in Omnium.

K. T.