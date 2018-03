Puigdemont "ubežal" finski policiji, špansko sodišče priprlo pet katalonskih politikov

Španske oblasti onemogočile tudi prisego Jordija Turulla

24. marec 2018 ob 20:51,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 21:23

Madrid/Bruselj/Helsinki - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Finska policija je sporočila, da bo ugodila španski prošnji za prijetje nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, vendar naj bi se ta že vrnil v Bruselj. Špansko sodišče je medtem priprlo pet obtoženih katalonskih politikov.

Odstavljeni katalonski voditelj je že zapustil Finsko in se vrnil v Bruselj, je sporočil finski poslanec in Puigdemontov zaveznik Mikko Karna. Predtem je finska policija sporočila, da bo ugodila španski prošnji za njegovo prijetje, vendar da ne vedo natančno, kje je Puigdemont.

Finski preiskovalni urad NBI je v kratki izjavi sporočil, da je Španija "priskrbela zahtevane informacije" za uresničitev mednarodnega preiskovalnega naloga za prijetje Puigdemonta, ki je sicer na povabilo poslanca Karne v četrtek pripotoval na Finsko. V petek je imel Puigdemont govor na helsinški univerzi, nato pa se je vrnil v Bruselj, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal Karna.

Puigdemont se je po razglasitvi samostojnosti v katalonskem parlamentu pred španskim pregonom oktobra lani zatekel v Bruselj. Špansko sodišče ga je skupaj s še drugimi 24 katalonskimi politiki v petek obtožilo upora, zlorabe javnih sredstev ali državljanske nepokorščine. "Upornikom" grozi do 30 let zapora.

Španija priprla pet vplivnih Kataloncev

Španske oblasti so v soboto nato zaradi suma bega priprle Jordija Turulla, o katerega imenovanju na mesto voditelja Katalonije naj bi prav v soboto razpravljal katalonski parlament. Predtem so španske oblasti onemogočile imenovanje Puigdemonta in nato njegovega kandidata Jordija Sancheza.

Poleg Turulla so iz istega razloga priprli še nekdanje ministre Josepha Rulla, Raula Romevo in Dolors Baso ter nekdanjo predsednico parlamenta Carme Forcadell. Tako so se za zapahi pridružili štirim katalonskim politikom, med drugim nekdanjemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu in Sanchezu.

Zaporni nalog za Roviro

Sodnik Pablo Llarena je svojo odločitev o priprtju zaradi begosumnosti utemeljil s 70-stransko odločbo, ni pa določil datuma sojenja za katalonske politike, poroča BBC. Izdal je tudi zaporni nalog za Marto Rovira, namestnico predsednika stranke ERC, ki je pred petkovo obravnavo sodišče pisno obvestila o prebegu, po poročanju španskih medijev naj bi bila v Švici, kjer je predtem zatočišče poiskala tudi že poslanka stranke CUP Anna Gabriel.

Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado po referendumu o samostojnosti Katalonije oktobra lani odstavile in v skladu s 155. členom ustave prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo v katalonskem parlamentu večino. Španska vlada je zaradi tekočih sodnih postopkov oziroma zapornih nalogov onemogočila zprisego treh katalonskih kandidatov na mesto predsednika regije.

Več kot pol Kataloncev proti neodvisnosti

Zadnja javnomnenjska raziskava Katalonskega centra za javno mnenje je pokazala, da je podpora neodvisnosti v zadnjem času močno padla. Več kot polovica (53,9 odstotka) Kataloncev naj bi neodvisnosti nasprotovalo, podpiralo naj bi jo še 40,8 odstotka, še poroča BBC.

J. R.